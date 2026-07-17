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ВВК во время мобилизации: кто обязан пройти медкомиссию и когда это не нужно

17:08, 17 июля 2026 140
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ВВК не лечит и не проводит глубокой диагностики, а лишь определяет пригодность к службе на текущий момент.
ВВК во время мобилизации: кто обязан пройти медкомиссию и когда это не нужно
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Порядок прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в условиях военного положения остается одним из ключевых этапов мобилизационных процедур. Министерство обороны Украины разъяснило, кого касается обязательный медицинский осмотр, как оформить направление и какие решения принимает комиссия.

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ВВК проводит медицинский осмотр для определения пригодности человека к военной службе по состоянию здоровья. Комиссия не занимается лечением или углубленной диагностикой, а лишь устанавливает пригодность к службе на момент прохождения осмотра.

Обязательный медосмотр проходят военнообязанные, в частности те, кто получил повестку или направление от территориального центра комплектования и социальной поддержки. Также ВВК должны пройти граждане, добровольно поступающие на военную службу по контракту, военнослужащие, которым необходимо пересмотреть состояние здоровья, в частности после ранения, а также лица, ранее имевшие статус «непригоден в мирное время, ограниченно пригоден в военное время» и после его отмены не прошедшие повторный осмотр.

Отдельный порядок действует для женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, получивших диплом после 2025 года. Они должны пройти ВВК в течение 60 дней после автоматического внесения в воинский учет, обновить свои данные и получить военно-учетные документы.

В Минобороны обратили внимание, что военнообязанные, имеющие бронирование или оформленную отсрочку от мобилизации, не обязаны проходить ВВК. В то же время это правило не распространяется на тех, кто заключает контракт на военную службу, не прошел повторный медосмотр после отмены статуса «ограниченно пригоден» либо самостоятельно желает пройти комиссию.

Для прохождения ВВК необходимо получить направление. Его могут выдать руководители ТЦК и СП, руководители Центров рекрутинга ВСУ или командиры воинских частей — для действующих военнослужащих.

Военнообязанные также могут самостоятельно подать запрос на электронное направление через приложение «Резерв+». Для этого нужно воспользоваться сервисом «Направление на ВВК», заполнить форму и отправить запрос. После проверки электронное направление появится в личном кабинете. Действующие военнослужащие могут получить бумажное направление через приложение «Армия+», подав цифровой рапорт и приложив медицинский документ с рекомендацией врача.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что повестка не является направлением на ВВК. Повестка обязывает явиться в ТЦК для уточнения данных или мобилизации, тогда как направление является документом, дающим основание пройти медицинский осмотр с конкретной целью.

Если во время базового медицинского осмотра не возникает необходимости в дополнительных обследованиях, прохождение ВВК не должно превышать шести дней. Если же требуются лабораторные или инструментальные исследования либо консультации других врачей, общий срок медосмотра не может превышать 14 дней с момента получения направления.

Во время действия военного положения заключение ВВК о пригодности военнообязанного действительно в течение одного года. Если человек признан непригодным к военной службе с переосвидетельствованием через 6–12 месяцев, повторный осмотр рекомендуется пройти за три-четыре недели до окончания установленного срока. Если же лицо признано непригодным к военной службе с исключением из воинского учета, повторное прохождение ВВК не проводится.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время прохождения военной службы или выполнения боевых задач у защитников могут выявлять не только ранения или травмы, но и тяжелые заболевания, в частности онкологические. При этом от определенной военно-врачебной комиссией причинной связи заболевания зависит правовой статус такого заболевания и дальнейшая реализация предусмотренных законом прав военнослужащего.

Показательной в этом контексте является дело, рассмотренное Киевским окружным административным судом. В суд обратился военнослужащий, у которого в период непосредственного участия в боевых действиях было диагностировано онкологическое заболевание.

Он не согласился с выводом военно-врачебной комиссии, которая определила, что болезнь связана лишь с прохождением военной службы, и просил признать ее связанной с защитой Родины.

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