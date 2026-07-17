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Учитывается ли стаж работы в России при назначении пенсии: суд отменил отказ ПФУ

15:38, 17 июля 2026 116
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Запорожский окружной административный суд признал противоправным отказ Пенсионного фонда в перерасчете пенсии из-за неучета периода работы в РФ.
Учитывается ли стаж работы в России при назначении пенсии: суд отменил отказ ПФУ
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Запорожский окружной административный суд рассмотрел дело по иску к Главным управлениям Пенсионного фонда Украины в городе Киеве и Запорожской области о правомерности отказа в перерасчете пенсии. Предметом спора стал вопрос зачета в страховой стаж периода работы на территории РФ и учета заработной платы, полученной за этот период, при исчислении пенсии.

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Обстоятельства дела

Истец обратился в территориальные органы Пенсионного фонда с заявлением о перерасчете пенсии в связи с предоставлением дополнительных документов. Для подтверждения права на перерасчет он предоставил трудовую книжку, выданную в 2004 году, и справку о заработной плате, выданную ОАО «Липецкая кондитерская фабрика «Ликонф», которая содержала сведения о заработке за период работы с 16 июня 2004 года по 31 мая 2007 года на территории РФ. Истец просил зачесть указанный период в страховой стаж, учесть полученную заработную плату при определении размера пенсии и осуществить ее перерасчет с 2 апреля 2026 года.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области отказало в перерасчете пенсии, мотивируя решение тем, что с 1 января 2023 года РФ прекратила участие в Соглашении о гарантиях прав граждан государств — участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года. По мнению пенсионного органа, после прекращения участия РФ в указанном Соглашении отсутствуют правовые основания для зачета соответствующего периода работы в страховой стаж и учета заработной платы при перерасчете пенсии.

Не согласившись с таким решением, истец обратился в административный суд. Он указал, что трудовая деятельность осуществлялась в период, когда международные договоры между Украиной и государствами СНГ, а также двустороннее Соглашение между правительствами Украины и России о трудовой деятельности и социальной защите граждан являлись действующими. Именно поэтому, по его мнению, отказ Пенсионного фонда противоречит законодательству и нарушает право на надлежащее пенсионное обеспечение.

В отзывах на иск оба территориальных органа Пенсионного фонда просили отказать в его удовлетворении, настаивая на том, что после прекращения участия РФ в Соглашении 1992 года отсутствуют правовые механизмы для учета спорного периода работы и представленных документов при определении страхового стажа и размера пенсии.

Позиция и выводы суда

Суд исходил из того, что в соответствии со статьями 8, 19, 22 и 46 Конституции Украины органы государственной власти обязаны действовать исключительно на основании закона, а право граждан на социальную защиту и пенсионное обеспечение является конституционной гарантией, содержание и объем которой не могут быть сужены.

Суд отметил, что вопросы назначения и перерасчета пенсий регулируются Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который предусматривает учет международных договоров Украины в сфере пенсионного обеспечения. На момент осуществления истцом трудовой деятельности действовали Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года, а также Соглашение между правительствами Украины и РФ от 14 января 1993 года о трудовой деятельности и социальной защите граждан, работающих за пределами своих государств, и Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 года. Эти международные договоры предусматривали взаимное признание трудового стажа и учет заработка, полученного на территории государств-участников, при определении права на пенсию и ее исчислении.

Суд подчеркнул, что Кабинет Министров Украины принял решение о выходе из Соглашения 1992 года лишь в конце 2022 года, а в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Украины нормативно-правовые акты не имеют обратной силы во времени. Следовательно, к правоотношениям, возникшим в период действия международного Соглашения, должны применяться именно те нормы, которые действовали в соответствующий период. По этой причине прекращение участия Украины либо Российской Федерации в Соглашении не влияет на оценку трудового стажа, приобретенного в 2004–2007 годах.

Оценивая доказательства, суд установил, что трудовая книжка содержит надлежащим образом оформленные записи о трудовой деятельности, заверенные печатями предприятия, не имеет исправлений либо иных признаков недостоверности, а Пенсионный фонд не представил ни одного доказательства, которое ставило бы под сомнение достоверность внесенных в нее сведений. Поэтому отсутствуют основания не учитывать ее в качестве надлежащего доказательства трудового стажа.

Аналогичного вывода суд пришел и в отношении справки о заработной плате. Суд отметил, что она содержит сведения о конкретных суммах заработной платы за соответствующий период, выдана на основании платежных документов, содержит все необходимые реквизиты и надлежащим образом удостоверена. В то же время ответчики не провели проверку данной справки и не доказали ее недостоверность либо несоответствие требованиям законодательства. При таких обстоятельствах отсутствуют основания отказывать в учете указанных сведений при исчислении пенсии.

Суд также обратил внимание, что после внедрения принципа экстерриториальности заявления о назначении и перерасчете пенсий рассматриваются тем территориальным органом Пенсионного фонда, который определен автоматизированной системой. Именно Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области рассматривало заявление истца и приняло решение об отказе в перерасчете пенсии, а потому именно этот орган является надлежащим субъектом властных полномочий, уполномоченным решить вопрос о зачете спорного периода в страховой стаж и проведении перерасчета пенсии. С учетом этого суд не нашел оснований для удовлетворения требований к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в городе Киеве.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу, что решение Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области об отказе в перерасчете пенсии является противоправным и подлежит отмене.

Суд обязал этот орган зачесть в страховой стаж истца период работы с 16 июня 2004 года по 31 мая 2007 года, учесть заработную плату за этот период в соответствии с представленной справкой и провести перерасчет пенсии с 2 апреля 2026 года. В удовлетворении исковых требований к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в городе Киеве суд отказал. Также суд взыскал в пользу истца судебный сбор за счет бюджетных ассигнований Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.

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