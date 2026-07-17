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Новое правительство будет работать по принципу персональной ответственности каждого министра — Владимир Зеленский

13:47, 17 июля 2026 164
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Каждый министр и руководитель центрального органа власти будет отвечать за выполнение определенных приоритетных задач.
Новое правительство будет работать по принципу персональной ответственности каждого министра — Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский провел совещание с новоназначенным премьер-министром Сергеем Корецким, в ходе которого обсудили первоочередные шаги нового правительства, подготовку правительственной программы, сотрудничество с международными партнерами и меры по прохождению отопительного сезона.

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Как сообщил Глава государства, после первого заседания нового Кабинета Министров стороны определили ближайшие приоритеты работы правительства и координацию с партнерами Украины для выполнения достигнутых договоренностей о поддержке государства.

По словам Зеленского, премьер-министр уже начал подготовку правительственной программы, которая будет представлена обществу и Верховной Раде.

Президент отметил, что новое правительство будет работать по принципу максимально прагматичного управления, который предусматривает персональную ответственность каждого министра и руководителя центрального органа исполнительной власти за выполнение определенных приоритетных задач.

Отдельное внимание в ходе совещания уделили кадровым вопросам. В частности, Зеленский сообщил, что с премьер-министром обсудил назначение исполняющих обязанности министров иностранных дел и обороны Украины.

Одним из ключевых вопросов стала подготовка государства к отопительному сезону. Президент сообщил, что независимый наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» назначил на определенный период руководителем компании Сергея Федоренко.

По словам Зеленского, Федоренко работал вместе с Сергеем Корецким над реформированием ПАО «Укрнафта». Президент отметил, что проведенная очистка внутренних процессов от олигархического влияния позволила компании стать одной из самых прибыльных государственных компаний.

Также в ходе совещания обсудили восстановление энергетической инфраструктуры после российских атак. Президент сообщил, что 17 июля российские войска вновь нанесли удары по объектам «Нафтогаза», в результате чего имеются значительные повреждения.

«Обсудили с премьер-министром, какие шаги необходимы в таких условиях, и важно, чтобы, несмотря на постоянные российские атаки, мы реализовали все, о чем договаривались, для подготовки к зиме», — отметил Зеленский.

Напомним, Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого уже утвердила новый состав Кабинета Министров Украины. Вместе с тем вопрос о назначении новых руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел еще обсуждается.

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правительство Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский

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