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Борьба со смертельными ДТП: почему в Раде раскритиковали отмену малозначительности за превышение скорости

10:00, 17 июля 2026 31
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Новые санкции должны усилить борьбу с аварийностью, однако отдельные нормы могут создать проблемы при применении.
Борьба со смертельными ДТП: почему в Раде раскритиковали отмену малозначительности за превышение скорости
Фото: Scott Greer / Unsplash
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В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект № 15348, который предлагает существенно усилить административную ответственность за превышение скорости. Документ предусматривает дифференциацию штрафов в зависимости от степени превышения скоростного режима, введение повышенной ответственности для систематических нарушителей, а также ряд других изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

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Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», законопроектом предлагается дополнить КУоАП новой статьей 122-6, которой будут определяться исключительно нарушения, связанные с превышением установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

Законопроект предусматривает дифференцированную систему штрафов в зависимости от того, насколько водитель превысил установленное ограничение скорости. В частности:

  • за превышение более чем на 20 км/ч предлагается штраф 680 грн;
  • более чем на 40 км/ч — 2 040 грн, более чем на 60 км/ч — 2 720 грн;
  • более чем на 80 км/ч — 3 400 грн.

В то же время для водителей, которые пять и более раз в течение года привлекались к административной ответственности за превышение скорости более чем на 60 или 80 км/ч, законопроект предусматривает штраф в размере 17 000 грн (1000 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Несмотря на необходимость усиления ответственности за превышение скорости, законопроект получил ряд существенных замечаний. В Главном научно-экспертном управлении Аппарата Верховной Рады согласились, что действующие санкции уже не соответствуют степени общественной опасности таких нарушений, однако обратили внимание на ряд положений документа, которые, по мнению экспертов, требуют доработки.

Какие замечания получил законопроект

Одно из главных замечаний касается предложения лишить водителей возможности освобождения от административной ответственности из-за малозначительности правонарушения.

Малозначительность деяния является формальной правовой категорией. Она применяется в случаях, когда деяние формально содержит признаки административного правонарушения, однако причиненный общественным интересам вред настолько незначителен, что не требует применения административного взыскания. По мнению экспертов, полностью исключать возможность применения статьи 22 КУоАП не стоит, поскольку подобные ситуации могут возникать и в делах о превышении скорости.

Кроме того, в выводе отмечается, что закрепление непосредственно в статье 22 КУоАП запрета применять освобождение от ответственности за малозначительность к определенным нарушениям значительно сужает возможности обеспечения принципа индивидуализации юридической ответственности, гарантированного статьей 61 Конституции Украины. Особое беспокойство вызывает то, что такой запрет будет распространяться на всю новую статью 122-6 КУоАП, хотя она охватывает правонарушения с разной степенью общественной вредности.

В качестве примера эксперты приводят ситуацию, когда водитель превысил скорость на 21–22 км/ч на участке дороги, где во время ремонта было установлено временное ограничение до 10 км/ч. В таком случае фактическая скорость автомобиля составляла бы около 31–32 км/ч. Если же ремонтные работы уже завершились, но дорожный знак еще не демонтировали, такое превышение вряд ли могло бы повлечь вредные последствия. Однако после принятия законопроекта учесть подобные обстоятельства при решении вопроса об ответственности будет невозможно.

Механизм уплаты штрафов

Замечания касаются и предложенных изменений в статью 307 КУоАП.

Законопроект позволяет уплатить 50% штрафа в течение десяти дней после вручения постановления за отдельные нарушения скоростного режима.

Однако эксперты напоминают, что для нарушений, зафиксированных камерами автоматической фото- и видеофиксации, аналогичный порядок уже предусмотрен статьями 279-1 и 300-1 КУоАП.

Из-за этого новая редакция может создать правовую неопределенность относительно соотношения общих и специальных норм. Поэтому в выводе рекомендуется уточнить, что новые правила не распространяются на постановления, вынесенные в автоматическом режиме.

Кроме того, в парламенте зарегистрировали также альтернативный законопроект об усилении ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Альтернативный законопроект № 15348-1 предусматривал более жесткие санкции за повторные ДТП со смертельными последствиями, в частности лишение свободы сроком до 12 лет и лишение водительских удостоверений на 15 лет.

Однако Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности на внеочередном заседании 15 июля рассмотрел законопроект № 15348 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за действия, которые приводят к травматизму и смертности на дорогах». По результатам рассмотрения комитет рекомендовал Верховной Раде принять документ за основу в первом чтении.

В то же время альтернативный законопроект № 15348-1 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за действия, которые приводят к гибели и травмированию людей на дорогах» комитет рекомендовал отклонить.

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Верховная Рада Украины ДТП законопроект авария

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