Верховный Суд разъяснил, при каких условиях прокурор может представлять интересы государства в суде, отметив необходимость соблюдения требований статьи 23 Закона Украины «О прокуратуре» и подтверждение бездействия компетентного органа перед обращением с иском.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 509/4257/18 об отмене решения государственного регистратора о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества и соответствующей записи в Государственном реестре вещных прав. Суд также дал правовую оценку соблюдению прокурором требований законодательства при осуществлении представительства интересов государства в суде.

Суть дела

Прокурор, действуя в интересах государства в лице Министерства юстиции Украины и Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области, обратился в суд с иском об отмене решения государственного регистратора и записи о праве собственности на объект недвижимого имущества.

Иск был обоснован тем, что государственный регистратор, вопреки требованиям Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» и Порядка государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, не проверил соответствие заявленных прав требованиям законодательства и осуществил государственную регистрацию права собственности на объекты, которые фактически являются временными сооружениями. По мнению прокурора, такие объекты не подлежали государственной регистрации в качестве недвижимого имущества, поскольку не были введены в эксплуатацию в установленном законом порядке.

В иске отмечалось, что вследствие таких действий был нарушен установленный законодательством порядок государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество. В связи с этим прокурор просил отменить решение государственного регистратора о государственной регистрации права собственности и соответствующую запись в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Решения судов предыдущих инстанций

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Он исходил из того, что решение государственного регистратора соответствовало требованиям законодательства, определяющего перечень документов, необходимых для государственной регистрации выделения отдельного объекта недвижимого имущества из состава недвижимого имущества, состоящего из двух или более объектов. Кроме того, суд пришел к выводу, что государственная регистрация временных сооружений не осуществлялась.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение об удовлетворении иска. Суд апелляционной инстанции указал, что государственный регистратор зарегистрировал право собственности на временные сооружения при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности на объект недвижимого имущества. В связи с этим апелляционный суд признал решение государственного регистратора незаконным, отменил его, а также отменил соответствующую запись в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 131-1 Конституции Украины прокуратура осуществляет представительство интересов государства в суде только в исключительных случаях и в порядке, установленном законом.

Суд подчеркнул, что положения статьи 23 Закона Украины «О прокуратуре» предусматривают лишь два основания для представительства прокурором интересов государства в суде: если компетентный орган не осуществляет либо ненадлежащим образом осуществляет защиту таких интересов либо если такой орган вообще отсутствует.

Верховный Суд отметил, что прокурор, обращаясь в суд в интересах государства, обязан обосновать основания такого представительства, а также соблюсти процедуру, установленную статьей 23 Закона Украины «О прокуратуре». В частности, до подачи иска прокурор должен обратиться к компетентному органу, уведомить его о выявленных нарушениях и предоставить возможность самостоятельно принять меры по защите интересов государства.

Суд подчеркнул, что бездействие компетентного органа означает, что такой орган знал или должен был знать о возможном нарушении интересов государства, имел соответствующие полномочия, однако в течение разумного срока не обратился в суд за их защитой. Именно прокурор обязан доказать наличие такого бездействия.

Верховный Суд указал, что суды предыдущих инстанций не проверили, обращался ли прокурор в Министерство юстиции Украины и Департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области до подачи иска и уведомлял ли их о выявленных, по его мнению, нарушениях. Кроме того, суды не дали надлежащей правовой оценки соблюдению прокурором порядка представительства интересов государства.

Коллегия судей подчеркнула, что законодательство не предусматривает права прокурора представлять в суде интересы общества в целом. Представительство возможно исключительно при соблюдении установленной законом процедуры и надлежащем обосновании оснований для такого обращения.

Верховный Суд пришел к выводу, что при рассмотрении дела суды не проверили соблюдение прокурором требований статьи 23 Закона Украины «О прокуратуре», несмотря на то что прокурор вообще не обращался в государственные органы, в интересах которых был подан иск.

Учитывая изложенное, Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и оставил иск прокурора без рассмотрения.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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