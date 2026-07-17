Кабмин уволил главу Нацполиции, заместителей министров и руководителя Аппарата Премьер-министра

Помимо кадровых решений, правительство признало утратившими силу два предыдущих распоряжения о временном исполнении обязанностей министров.

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Кабинет Министров на заседании 16 июля принял ряд кадровых решений, уволив главу Национальной полиции, двух заместителей министров, председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и руководителя Аппарата Премьер-министра.

В частности, правительство уволило Ивана Выговского с должности главы Национальной полиции Украины. Соответствующее решение принято на основании его заявления об увольнении по собственному желанию (Распоряжение от 16 июля 2026 г. № 712-р).

Также Кабмин уволил:

Тараса Высоцкого с должности заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в связи с переходом на другую работу (Распоряжение от 16 июля 2026 г. № 710-р);

Оксану Ферчук с должности заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации в связи с переходом на другую работу (Распоряжение от 16 июля 2026 г. № 711-р);

Андрея Бутенко с должности председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования в связи с переходом на другую работу (Распоряжение от 16 июля 2026 г. № 713-р);

Анну Иванченко с должности руководителя Аппарата Премьер-министра Украины (Распоряжение от 16 июля 2026 г. № 716-р).

Помимо кадровых решений, правительство признало утратившими силу два предыдущих распоряжения о временном исполнении обязанностей министров.

В частности, отменено распоряжение от 19 ноября 2025 года № 1268 о временном возложении исполнения обязанностей Министра юстиции Украины на Людмилу Сугак, а также распоряжение от 15 мая 2026 года № 458 о временном исполнении обязанностей Министра цифровой трансформации Украины Александром Борняковым.

Напомним, что Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина: кто вошел в правительство.

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