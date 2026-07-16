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Рада уволила министра обороны Михаила Федорова и главу МИД Андрея Сибига

16:19, 16 июля 2026 226
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В связи с формированием нового состава правительства, их уволили с должностей членов Кабмина, находящегося в отставке.
Рада уволила министра обороны Михаила Федорова и главу МИД Андрея Сибига
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Верховная Рада уволила Михаила Федорова с должности министра обороны и Андрея Сибигу с должности министра иностранных дел. Решение принято в связи с формированием нового состава правительства — они были уволены как члены Кабинета Министров, находящегося в отставке.

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Напомним, Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого уже утвердила новый состав Кабинета Министров Украины.

В то же время вопрос о назначении новых руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел еще обсуждается. Сегодня Верховная Рада, вероятно, не будет голосовать за соответствующие кандидатуры.

Напомним, ранее Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны. Он подвел итог своей работы во главе оборонного ведомства.

Также сообщалось, что Игорь Клименко может возглавить Минобороны.

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