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Не уволили, несмотря на нарушения: ВСП отложил рассмотрение рекомендации ВККС об увольнении судьи Натальи Семеновой

11:45, 16 июля 2026
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Высший совет правосудия отложил рассмотрение рекомендации об увольнении судьи Натальи Семеновой.
Не уволили, несмотря на нарушения: ВСП отложил рассмотрение рекомендации ВККС об увольнении судьи Натальи Семеновой
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Высший совет правосудия решил отложить рассмотрение рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины об увольнении Натальи Семеновой с должности судьи Апостоловского районного суда Днепропетровской области. Решение принято на основании подпункта 4 пункта 16¹ раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины.

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Обстоятельства дела

Наталья Семенова была назначена на должность судьи Указом Президента Украины от 29 сентября 2016 года № 425/2016 сроком на пять лет. Срок полномочий судьи истек в 2021 году.

Ключевые претензии к судье

Во время квалификационного оценивания Общественный совет добропорядочности (ОСД) и ВККС выявили ряд системных проблем:

Нарушение разумных сроков рассмотрения дел. Судья допускала судебную волокиту, что приводило к закрытию дел в связи с истечением сроков давности. В частности, по делам по ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) Наталья Семенова вынесла 16 постановлений о закрытии в связи с истечением сроков, 5 — из-за отсутствия состава правонарушения и 1 — из-за отсутствия события и состава правонарушения.

Недостаточное качество правосудия. Многие ее решения отменялись или изменялись в апелляционной инстанции. Судья не смогла объяснить причины таких отмен и не продемонстрировала анализа собственных ошибок.

Проблемы с декларированием. Выявлены ошибки в декларациях, в частности отсутствие сведений об объектах недвижимости в городе Апостолово.

Подозрение в уголовном производстве. В 2017 году в отношении судьи было закрыто уголовное производство по ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог). Кроме того, в 2018–2019 годах Наталья Семенова принимала решения, которыми отказывала в возвращении государству земельных участков, зарегистрированных, по информации СМИ, на гражданскую супругу и родственников местного наркоторговца.

Судья не предоставила убедительных объяснений по указанным фактам. ВККС также критически оценила ее деятельность после окончания пятилетнего срока полномочий в 2021 году, когда она продолжала получать судейское вознаграждение, подписывала организационные распоряжения и контролировала аппарат суда, не имея на это полномочий.

По результатам оценивания Наталья Семенова набрала лишь 589,625 балла (менее 67% от максимально возможного), что свидетельствует о несоответствии занимаемой должности.

Решение ВСП

После обсуждения Высший совет правосудия единогласно отложил рассмотрение рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины об увольнении Натальи Семеновой.

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ВККС ВСП

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