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Для ФЛП вводят новый квартальный налоговый расчет: что изменится с 1 августа

11:44, 16 июля 2026
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Минфин изменил формы налогового расчета и порядок их представления.
Для ФЛП вводят новый квартальный налоговый расчет: что изменится с 1 августа
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Министерство финансов утвердило новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса. Также обновлен Порядок их заполнения и подачи. Новые правила вступают в силу 17 июля, то есть уже завтра.

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Применение форм начинается с 1 августа для отчетности:

  • налоговых агентов (кроме ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность) — за июль 2026 года;
  • физических лиц — предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, — с подачей нового квартального Расчета с разбивкой показателей по месяцам квартала.

До этого времени ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, могут продолжать подавать Расчет по действующей месячной форме, поскольку квартальная форма еще не применяется. В настоящее время ГНС принимает и обрабатывает такие Расчеты за апрель – июнь 2026 года.

Дублировать отчетность не нужно:

  • если вы уже подали Расчет за все месяцы по месячной форме, повторно подавать его после введения квартальной формы не нужно;
  • если же отчетность по месячной форме подана не за все месяцы квартала, квартальный Расчет необходимо подать только за те месяцы, за которые отчетность не подавалась.

В Государственной налоговой службе обращают внимание, что до 10 августа необходимо отчитаться уже за 2 квартал 2026 года.

Как и прежде, Расчет подается только в случае начисления или выплаты доходов физическим лицам в отчетном периоде.

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налоговая Минфин ФЛП ГНС налоги

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