Недоплата помощи ВПЛ является противоправной даже при условии последующей компенсации — судебная защита прав перемещенных лиц

Пенсионный фонд не может самовольно уменьшать ежемесячную помощь ВПЛ, обещая вернуть долг в следующем месяце.

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Система государственной поддержки внутренне перемещенных лиц в последние годы претерпела существенные изменения: с 1 июля 2025 года администрирование выплат было передано Пенсионному фонду Украины, а назначение помощи сочетается с имущественной верификацией получателей.

Передача функций по выплате в ПФУ сопровождалась не только изменением администрирования, но и многочисленными техническими и процедурными трудностями. Именно поэтому важным оказалось решение Одесского окружного административного суда от 30 июня 2026 года по делу № 420/9401/26, фиксирующее, что помощь на проживание — это не благотворительность, а четко регламентированная ежемесячная выплата, которая не терпит произвольного уменьшения.

Недоплата как факт нарушения

Истица, воспитывающая ребенка и состоящая на учете как ВПЛ с июля 2022 года, обратилась в суд из-за действий Главного управления ПФУ в Одесской области.

Решением от 12.11.2025 семье истицы, состоящей из 3 человек, было назначено пособие в общем размере 7 000 грн в месяц (3 000 грн на ребенка и по 2 000 грн на взрослых). Однако 13 марта 2026 года на счет поступило всего 5 000 грн.

Пенсионный фонд не признал иск, отметив, что в апреле 2026 года была произведена выплата в размере 9 000 грн, которая включала стандартные 7 000 грн за апрель и доплату задолженности за март в сумме 2 000 грн. По мнению фонда, поскольку средства в конечном итоге были выплачены, права истицы не нарушены.

Вместе с тем, ПФУ не привел каких-либо обоснований правомерности выплаты помощи на проживание внутренне перемещенным лицам в размере меньшем, чем определено действующим законодательством, а также своевременности осуществления такой выплаты.

Рассматривая дело, суд не согласился с логикой Пенсионного фонда. Суд сослался на Порядок № 332, определяющий, что помощь выплачивается ежемесячно в фиксированном размере.

То есть, выплата помощи является ежемесячной обязанностью государства. Ответчик не привел никаких обоснований правомерности выплаты средств в меньшем размере в марте, и, как отметил суд, факт последующей доплаты в апреле не нивелирует противоправность действий в марте.

Действия ПФУ по начислению всего 5 000 грн в марте признаны противоправными. Это решение подтверждает, что ВПЛ имеют право на финансовую предсказуемость, и государство не может в одностороннем порядке изменять график или объем выплат без законных оснований.

И такие случаи не единичны, вопросы, возникающие вокруг помощи на проживание ВПЛ, превратились в зону активных судебных споров. Передача функций от органов соцзащиты в Пенсионный фонд и внедрение имущественной верификации действительно создали новые вызовы.

Процессуальная обязанность подачи заявления: дело № 380/20693/24

После внесения изменений в Порядок № 332 постановлением Кабинета Министров Украины № 94 с марта 2024 года существенно изменился механизм продления выплат помощи.

Истец оспаривал прекращение автоматического начисления помощи, однако суд пришел к выводу о правомерности действий органа социальной защиты.

Суд отметил, что автоматическое продление выплат предусмотрено только для отдельных категорий лиц, в частности пенсионеров и лиц с инвалидностью I и II групп. Другие получатели помощи обязаны подать новое заявление по установленной форме.

Неподача такого заявления является самостоятельным и достаточным правовым основанием для неназначения помощи на следующий период, даже если лицо в целом соответствует другим критериям получения выплат.

Защита страховых выплат внутренне перемещенных лиц: дела № 200/31/26 и № 420/24281/25

Судебная практика по страховым выплатам демонстрирует последовательный подход к защите прав внутренне перемещенных лиц.

В ряде дел апелляционные суды отменили решения о прекращении страховых выплат, назначенных в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» № 1105-XIV.

Основным аргументом судов стало то, что Закон № 1105-XIV содержит исчерпывающий перечень оснований для прекращения страховых выплат. Такие обстоятельства, как «неизвестное место жительства», непрохождение проверки фактического места жительства или отсутствие лица по задекларированному адресу, законом не предусмотрены.

Суды подчеркнули, что положения подзаконных нормативных актов, в частности постановлений Кабинета Министров Украины № 365 и № 637, не могут устанавливать дополнительные основания для прекращения выплат или сужать объем социальных прав, гарантированных законом.

Сформированная практика подтверждает приоритет закона над подзаконными актами и усиливает судебную защиту прав внутренне перемещенных лиц в сфере социального страхования.

Бездействие Пенсионного фонда касательно помощи ВПЛ: дело № 440/296/26

ВПЛ обратилась в Главное управление Пенсионного фонда Украины с заявлениями о назначении помощи на проживание внутренне перемещенным лицам и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Несмотря на поданные документы (включая подтверждение уплаты ЕСВ), орган социальной защиты не рассмотрел заявления в установленном порядке. Истица осталась без выплат, что создало серьезные трудности для семьи с малолетними детьми.

Суд первой инстанции признал противоправным бездействие ГУ ПФУ относительно нерассмотрения обоих заявлений и обязал орган повторно рассмотреть обращения с учетом выводов суда. В остальной части исковых требований (непосредственное назначение и выплата помощи) отказано.

Второй апелляционный административный суд апелляционную жалобу Пенсионного фонда оставил без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Суд подчеркнул, что факт уплаты ЕСВ, даже не в полном объеме за отдельные месяцы, и пребывание на учете в центре занятости в качестве безработных не являются основанием для автоматического отказа в помощи. Пенсионный фонд не предоставил надлежащим образом оформленного решения об отказе и не рассмотрел заявление в полном объеме.

Постановление подтверждает обязанность органов Пенсионного фонда своевременно и надлежащим образом рассматривать обращения ВПЛ и малообеспеченных семей. Затягивание рассмотрения заявлений является противоправным бездействием.

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