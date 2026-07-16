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Едете поездом в Польшу — еще на одном маршруте пограничный контроль могут провести во время поездки

08:32, 16 июля 2026
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Пассажиры еще одного международного поезда в Польшу смогут проходить пограничный и таможенный контроль в пути.
Едете поездом в Польшу — еще на одном маршруте пограничный контроль могут провести во время поездки
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Правительство расширило возможности проведения пограничного и таможенного контроля в международных пассажирских поездах между Украиной и Польшей. Отныне экспериментальный проект будет охватывать еще один маршрут, а контрольные процедуры смогут проводить не только во время движения поездов, но и во время их стоянки на отдельных станциях. Ожидается, что такие изменения должны сделать пересечение государственной границы более быстрым и удобным для пассажиров.

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Кабинет Министров принял постановление № 921, которым внес изменения в пункт 5 Порядка реализации экспериментального проекта относительно особенностей организации и осуществления пограничного и таможенного контроля во время движения пассажирских поездов.

Какие маршруты охватывает экспериментальный проект

Согласно изменениям, экспериментальный проект будет реализовываться на международных железнодорожных маршрутах Украина — Республика Польша — Украина через две пограничные станции:

  • Ягодин — с проведением пограничного и таможенного контроля во время движения поездов на участке Ковель — Ягодин — Ковель;
  • Мостиська-2 — с проведением пограничного и таможенного контроля во время движения поездов на участке Львов — Мостиська-2 — Львов.

Таким образом, правительство распространило эксперимент не только на маршрут через Ягодин, но и на направление через Мостиська-2.

Где теперь могут проводить пограничный и таможенный контроль

Постановление также предусматривает, что пограничный и таможенный контроль может осуществляться:

  • во время движения пассажирских поездов;
  • во время их стоянки на станциях Ковель, Мостиська-2, Львов и Ягодин.

Контроль будет проводиться в соответствии с технологическими схемами пропуска лиц, транспортных средств и грузов, которые перемещаются через государственную границу Украины.

Что еще изменило постановление

Документом первый абзац пункта 5 Порядка изложен в новой редакции. В связи с этим предыдущие второй — четвертый абзацы этого пункта теперь считаются соответственно пятым — седьмым.

Постановление вносит изменения в порядок реализации экспериментального проекта относительно особенностей организации и осуществления пограничного и таможенного контроля во время движения международных пассажирских поездов между Украиной и Польшей.

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Польша правительство Кабинет Министров Украины

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