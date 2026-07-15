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ФЛП приобрел статус пенсионера или лица с инвалидностью: нужно ли сообщать об этом налоговой

23:48, 15 июля 2026
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В налоговой напомнили, когда ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ за себя.
ФЛП приобрел статус пенсионера или лица с инвалидностью: нужно ли сообщать об этом налоговой
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Физические лица – предприниматели, которые приобрели статус пенсионера по возрасту или лица с инвалидностью, нередко интересуются, нужно ли отдельно уведомлять об этом контролирующий орган. Об этом напомнило Главное управление ГНС в Киевской области.

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Специальная обязанность по представлению в контролирующий орган уведомления о приобретении статуса пенсионера или лица с инвалидностью законодательством не предусмотрена. 

Вместе с тем такой статус имеет важное значение для выполнения отдельных налоговых обязанностей, прежде всего в части уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Когда ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ за себя?

В соответствии с частью четвертой статьи 4 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» физические лица – предприниматели, в том числе плательщики единого налога, освобождаются от уплаты единого взноса за себя, если они: 

  • получают пенсию по возрасту;
  • достигли возраста, установленного статьей 26 Закона Украины от 09 июля 2003 года № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь;
  • являются лицами с инвалидностью и получают пенсию или социальную помощь.

Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно на добровольных началах. 

Нужно ли подавать заявление для применения льготы?

Если информация о назначении пенсии или установлении инвалидности поступает в государственные реестры в установленном порядке, отдельного обращения в налоговый орган для освобождения от уплаты ЕСВ за себя, как правило, не требуется.

Вместе с тем предпринимателю целесообразно проверить отображение соответствующей информации в Электронном кабинете и при необходимости обратиться в контролирующий орган для уточнения данных.

На что обратить внимание предпринимателю?

Освобождение касается только уплаты единого взноса за себя.

Если предприниматель использует труд наемных работников, он остается работодателем и обязан начислять, удерживать и уплачивать единый взнос за таких работников в общем порядке.

Кроме того, статус пенсионера или лица с инвалидностью не освобождает ФЛП от выполнения других обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством, в частности относительно уплаты единого налога, военного сбора и представления отчетности в случаях, определенных законодательством.

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