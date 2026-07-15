В Киеве наказали водителя, который на глазах у полиции проехал по полосе общественного транспорта

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

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В Печерском районе Киева правоохранители наказали водителя автомобиля Ford, который нарушил ПДД — проехал по полосе общественного транспорта.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители провели с гражданином профилактическую беседу о недопущении подобных случаев в будущем и вынесли в отношении него постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение по полосе общественного транспорта) КоАП Украины.

Согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) штраф составляет 680 грн.

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