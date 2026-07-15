У Києві покарали водія, який на очах у поліції проїхав смугою громадського транспорту

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Печерському районі Києва правоохоронці покарали водія автомобіля Ford, який порушив ПДР — проїхав смугою громадського транспорту.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці провели з громадянином профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

Відповідно до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), штраф становить 680 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.