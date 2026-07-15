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У Києві покарали водія, який на очах у поліції проїхав смугою громадського транспорту

23:30, 15 липня 2026
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У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія, який на очах у поліції проїхав смугою громадського транспорту
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У Печерському районі Києва правоохоронці покарали водія автомобіля Ford, який порушив ПДР — проїхав смугою громадського транспорту.

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Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці провели з громадянином профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

Відповідно до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), штраф становить 680 грн.

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Національна поліція Київ

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