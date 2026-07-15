Деякі українці можуть отримати одразу 10 пенсій: кому передбачена додаткова виплата

Йдеться про фахівців державних або комунальних закладів освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.

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Окремі категорії українців під час оформлення пенсії за віком можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі десяти місячних пенсій. Така виплата передбачена для працівників державних і комунальних установ за певних умов.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, право на одноразову допомогу мають не всі пенсіонери, а лише працівники окремих сфер — освіти, охорони здоров’я та соціального захисту. Йдеться про фахівців, чия робота пов’язана з підвищеним психоемоційним і соціальним навантаженням.

Посада працівника має входити до спеціального переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №909 від 4 листопада 1993 року. У цьому документі визначені професії, періоди роботи на яких зараховуються до спеціального стажу для призначення пенсії за вислугу років.

У ПФУ зазначили, що для отримання виплати мають одночасно виконуватися чотири умови.

Зокрема:

на день досягнення пенсійного віку людина повинна працювати в державній або комунальній установі;

займати посаду, яка передбачена переліком за постановою Кабміну №909;

мати спеціальний стаж роботи на таких посадах не менше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків;

раніше не отримувати жодної пенсійної виплати, зокрема пенсії по інвалідності або за вислугу років.

Якщо хоча б одна з умов не виконується, право на одноразову допомогу не виникає.

Якщо людина відповідає всім вимогам, територіальні органи Пенсійного фонду призначають допомогу автоматично під час оформлення першої пенсії за віком.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українці, які після досягнення пенсійного віку не поспішають оформлювати пенсію та продовжують офіційно працювати, можуть розраховувати на збільшення майбутніх виплат. Такий механізм передбачений законодавством і покликаний заохотити громадян довше залишатися на ринку праці.

Розмір надбавки залежить від того, на який строк людина відкладає оформлення пенсії. Якщо відтермінування триває до п'яти років включно, пенсія збільшується на 0,5% за кожний повний місяць. Якщо ж пенсію оформлюють більш ніж через п'ять років після набуття права на неї, надбавка становить 0,75% за кожен повний місяць.

Наприклад, рік відстрочки забезпечить підвищення пенсії на 6%, два роки – на 12%. Якщо ж людина вирішить оформити пенсію через шість років (72 місяці), її основний розмір зросте на 54%.

Водночас таке рішення не завжди є фінансово вигідним. Перед тим як відкладати вихід на пенсію, варто проаналізувати власну ситуацію та порівняти можливі переваги й втрати.