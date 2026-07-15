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20 тисяч доларів за інвалідність — у Києві та Харкові викрили схему ухилення від мобілізації

20:22, 15 липня 2026
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Учасники схеми обіцяли підготувати підроблені медичні документи та вплинути на рішення посадовців МСЕК.
20 тисяч доларів за інвалідність — у Києві та Харкові викрили схему ухилення від мобілізації
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Правоохоронці у Києві та Харкові викрили групу осіб, яка, за даними слідства, за 20 тисяч доларів організовувала військовозобов’язаним оформлення фіктивної інвалідності.

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Як повідомляють в Офісі Генерального прокурора, учасники схеми обіцяли підготувати підроблені медичні документи та вплинути на рішення посадовців МСЕК. Таким чином чоловіки, які не мали медичних підстав, могли отримати групу інвалідності та використати її для ухилення від мобілізації.

За даними слідства, один із фігурантів координував діяльність схеми та підтримував зв’язок із лікарями. Інший займався пошуком «клієнтів», отримував від них гроші та передавав дані організатору. Ще один учасник супроводжував чоловіків до медичних закладів і забезпечував оформлення необхідних документів.

Правоохоронці провели 44 обшуки у Києві та Харкові — за місцями проживання підозрюваних і лікарів, а також у медичних закладах. Під час слідчих дій вилучили медичну документацію, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, гроші та інші речові докази.

Під час аналізу вилучених матеріалів встановили щонайменше 30 осіб, які могли скористатися незаконним оформленням інвалідності.

Трьом учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Двом із них уже обрали запобіжні заходи — тримання під вартою із правом внесення застави та цілодобовий домашній арешт. Щодо третього підозрюваного питання про запобіжний захід ще вирішується.

Правоохоронці також перевіряють можливу причетність до схеми інших осіб, зокрема медичних працівників.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві судитимуть сімейного лікаря, яку обвинувачують у сприянні незаконному виїзду чоловіка за кордон через оформлення фіктивної інвалідності. За даними прокуратури, лікар допомогла здоровому пацієнту отримати третю групу інвалідності. Для цього його фіктивно «лікували» у стаціонарі та оформлювали підроблені медичні документи, зокрема рентгени і довідки. За початок оформлення вона отримала 1000 доларів, а загальна вартість «послуг» становила 6000 доларів.

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