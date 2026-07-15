Додатковий вихідний щотижня: хто з працівників має право на оплачуваний день відпочинку

Цей вихідний оплачується в розмірі 50 % середньої заробітної плати працівника.

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Працівники в окремих випадках мають право на додатковий вільний від роботи день щотижня. Такі гарантії передбачені Кодексом законів про працю України.

Як роз’яснили у Державній службі України з питань праці, відповідно до статті 218 Кодексу законів про працю України, працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, за їхнім бажанням протягом чотирьох років навчання надається один вільний від роботи день на тиждень.

За цей день працівнику виплачується оплата у розмірі 50% середньої заробітної плати.

Крім того, закон передбачає додаткову можливість для аспірантів. Протягом четвертого року навчання за їхнім бажанням може надаватися ще один вільний від роботи день на тиждень, але вже без збереження заробітної плати.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українські підприємства мають право встановлювати додаткові вихідні дні для своїх працівників — це не суперечить трудовому законодавству. Про це наголошують в Управлінні інспекційної діяльності у Черкаській області, роз’яснюючи поширені запитання роботодавців і найманих працівників.

Ключовий інструмент — колективний договір. Саме в ньому підприємство може передбачити меншу норму тривалості робочого часу, ніж загальновстановлені 40 годин на тиждень. Важливий нюанс: таке скорочення можливе за рахунок коштів роботодавця, без перекладання фінансового навантаження на працівника.