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КСУ визнав неконституційною норму КПК щодо скасування запобіжного заходу для проходження військової служби

19:32, 15 липня 2026
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КСУ дійшов висновку, що можливість розгляду питання про скасування тримання під вартою не може залежати виключно від ініціативи прокурора.
КСУ визнав неконституційною норму КПК щодо скасування запобіжного заходу для проходження військової служби
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Конституційний Суд України ухвалив рішення у справі щодо скасування запобіжного заходу для проходження військової служби.

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Зокрема, Другий сенат на пленарному засіданні розглянув справу та ухвалив рішення № 7-р(ІІ)/2026 за конституційною скаргою Генієвського Євгена Анатолійовича щодо конституційності абзацу другого частини першої статті 616 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 616 Кодексу «за результатами розгляду клопотання, передбаченого абзацом першим цієї частини, прокурор має право звернутися до слідчого судді або суду, який розглядає кримінальне провадження, з клопотанням про скасування цій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для продовження та/або проходження військової служби за призовом  під  час мобілізації, на особливий період  та/або військової служби за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу».

Заявник зазначає, що абзац другий частини першої статті 616 Кодексу порушує конституційні права обвинуваченого на звернення до суду, оскарження дій/бездіяльності посадових осіб органів прокуратури в суді, основні засади судочинства, зокрема, рівність усіх учасників судового процесу та змагальність сторін.

Конституційний Суд України, зокрема, констатував, що встановлений в абзаці другому частини першої статті 616 Кодексу у взаємозв’язку з абзацом першим цієї частини статті 616 Кодексу процесуальний механізм, за яким можливість судового розгляду питання про скасування підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для продовження та/або проходження військової служби поставлено в залежність від ініціативи прокурора, істотно обмежує реальний та ефективний доступ підозрюваного, обвинуваченого до судового контролю за подальшим позбавленням свободи і цим допускає втручання у зміст прав, гарантованих статтями 29, 55 та 63 Конституції України у їх взаємозв’язку з пунктами 1, 3, 5 частини другої статті 129 Конституції України.

Дослідивши питання, порушені в конституційній скарзі, Суд ухвалив:

  • визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), абзац другий частини першої статті 616 Кримінального процесуального кодексу України;
  • абзац другий частини першої статті 616 Кримінального процесуального кодексу України, визнаний неконституційним, утрачає чинність через шість місяців із дня ухвалення Конституційним Судом України цього рішення.

Повний текст рішення та його резюме «Судово-юридична газета» опублікує згодом. 

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КСУ КПК військовослужбовці військова служба

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