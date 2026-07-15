Жінка намагалася викрасти товарів з супермаркету на понад 1 тис грн — суд виніс несподіваний вирок

У суді жінка визнала свою провину та розповіла, що пішла на злочин через складні обставини — вона мала маленького собаку, якого не було чим годувати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Франківський районний суд Львова розглянув справу жінки, яка намагалася винести з супермаркету «АТБ» неоплачений товар на суму понад 1 тис. грн. За результатами розгляду суд призначив їй покарання у вигляді 2 років і 6 місяців позбавлення волі.

Обставини справи

Як говориться у матеріалах справи № 465/9752/24, жінка сховала до рюкзака різні товари загальною вартістю понад 1000 гривень. Серед них були чоловічі шкарпетки, ковбаса, глазуровані сирки, десерти, шоколад, лимон і кава.

На виході із супермаркету охоронці попросили її показати вміст сумки, після чого жінка спробувала втекти. Вона перебігла дорогу, однак її наздогнали. Під час перевірки рюкзака також виявили перуку, стоматологічний інструмент, складаний ніж і двосторонню куртку.

У суді обвинувачена повністю визнала провину. Вона пояснила, що зважилася на крадіжку через складні життєві обставини та зазначила, що не мала чим годувати маленького собаку. При цьому корму для тварини серед викрадених товарів не було.

Що вирішив суд

Жінка повідомила про щире каяття та заявила, що перерахувала 20 тис. грн на підтримку Збройних сил України. Водночас суд врахував її попередню судимість за розбій і призначив покарання у вигляді 2 років і 6 місяців позбавлення волі.

Враховуючи її попередню судимість за розбій, Франківський районний суд Львова призначив покарання — 2 роки та 6 місяців позбавлення волі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», двоє чоловіків, які протягом кількох тижнів демонтували акумулятори з прокатних електросамокатів і викидали корпуси в річку, отримали судові вироки.