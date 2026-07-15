Суд ЄС дозволив публікувати імена спортсменів, викритих у допінгу, але встановив важливе обмеження

Антидопінгові органи можуть називати імена порушників, але не мають права робити це автоматично.

Фото: Steven Lelham \ unsplash

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Суд Європейського Союзу ухвалив рішення, яке може вплинути на практику боротьби з допінгом у всій Європі. Судді визнали, що антидопінгові органи можуть оприлюднювати імена спортсменів, яких покарали за порушення антидопінгових правил, однак така публікація не може бути автоматичною. Перед розміщенням інформації необхідно оцінити, чи є це справді необхідним у кожному конкретному випадку.

Таке рішення Велика палата Суду ЄС ухвалила у справі за позовом чотирьох спортсменів, яких у матеріалах суду позначено як AR, YT, DI та RN.

Позивачі оскаржили австрійські правила, які зобов'язують антидопінгові органи публікувати в інтернеті імена спортсменів, вид спорту, характер порушення та строк дискваліфікації. На їхню думку, така вимога суперечить Загальному регламенту ЄС про захист даних (GDPR).

Троє спортсменів уже були включені до відкритого реєстру, а щодо четвертого — YT — публікація інформації про чотирирічну дискваліфікацію мала відбутися найближчим часом. Після того як австрійський орган із захисту персональних даних відхилив їхні скарги, Федеральний адміністративний суд Австрії звернувся до Суду ЄС за роз'ясненням.

Суд визнав публікацію ефективним інструментом боротьби з допінгом

Суд зазначив, що оприлюднення санкцій може виконувати важливу суспільну функцію. Зокрема, це допомагає стримувати інших спортсменів від застосування допінгу, забезпечує чесну конкуренцію, а також інформує спонсорів, роботодавців та організаторів спортивних змагань про те, що спортсмен відсторонений від участі у змаганнях.

На думку суддів, анонімні повідомлення або інформування лише спортивних федерацій не були б настільки ефективними, особливо щодо професійних спортсменів.

У рішенні наголошується, що публікація даних про порушення антидопінгових правил є належним засобом досягнення суспільно важливої мети — запобігання допінгу та забезпечення ефективності санкцій.

Автоматичне оприлюднення визнали незаконним

Водночас Суд ЄС не погодився з практикою автоматичного оприлюднення даних усіх спортсменів, які отримали дискваліфікацію.

Суд звернув увагу, що інформація, розміщена в інтернеті, може залишатися доступною у пошукових системах ще багато років після завершення строку дискваліфікації. Тому перед публікацією компетентні органи повинні оцінити, чи є вона необхідною саме у цьому випадку.

Під час такої оцінки мають враховуватися:

статус і публічність спортсмена;

тяжкість порушення;

строк, протягом якого інформація залишатиметься доступною в інтернеті.

Суд окремо підкреслив, що навіть довічна дискваліфікація сама по собі не означає, що ім'я спортсмена може безстроково залишатися у відкритому доступі після фактичного завершення його спортивної кар'єри.

GDPR поширюється і на антидопінгову систему

Суд також відхилив аргументи про те, що діяльність антидопінгових органів нібито не підпадає під дію GDPR, оскільки спортивне регулювання значною мірою здійснюється на національному рівні.

Судді зазначили, що винятки із застосування європейського законодавства про захист персональних даних стосуються таких сфер, як національна безпека, але не спортивної дисциплінарної системи.

Крім того, Суд підтвердив, що спортсмен має право звернутися до органу із захисту персональних даних ще до моменту публікації інформації, якщо її оприлюднення лише планується.

Остаточне рішення ухвалюватимуть в Австрії

Рішення Суду ЄС означає, що антидопінгові організації й надалі можуть публікувати інформацію про спортсменів, які порушили антидопінгові правила. Однак тепер перед кожною публікацією вони повинні проводити індивідуальну оцінку її необхідності та співмірності, вказує Courthouse News.

Водночас остаточне рішення щодо чотирьох спортсменів ухвалить Федеральний адміністративний суд Австрії. Саме він визначить, чи відповідає оприлюднення даних кожного з них критеріям, встановленим Судом ЄС.

Крім того, рішення Суду ЄС може вплинути і на міжнародні антидопінгові правила. Оскільки Всесвітній антидопінговий кодекс нині загалом передбачає обов'язкову публікацію санкцій, його положення можуть бути переглянуті, щоб привести їх у відповідність до вимог щодо індивідуальної оцінки кожного випадку.

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