Суд ЕС разрешил публиковать имена спортсменов, уличенных в допинге, но установил важное ограничение

Антидопинговые органы могут называть имена нарушителей, но не имеют права делать это автоматически.

Фото: Steven Lelham \ unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд Европейского Союза принял решение, которое может повлиять на практику борьбы с допингом во всей Европе. Судьи признали, что антидопинговые органы могут публиковать имена спортсменов, наказанных за нарушение антидопинговых правил, однако такая публикация не может быть автоматической. Перед размещением информации необходимо оценить, действительно ли это необходимо в каждом конкретном случае.

Такое решение Большая палата Суда ЕС приняла по делу по иску четырех спортсменов, которые в материалах суда обозначены как AR, YT, DI и RN.

Истцы оспорили австрийские правила, обязывающие антидопинговые органы публиковать в интернете имена спортсменов, вид спорта, характер нарушения и срок дисквалификации. По их мнению, такое требование противоречит Общему регламенту ЕС по защите данных (GDPR).

Трое спортсменов уже были включены в открытый реестр, а в отношении четвертого — YT — публикация информации о четырехлетней дисквалификации должна была состояться в ближайшее время. После того как австрийский орган по защите персональных данных отклонил их жалобы, Федеральный административный суд Австрии обратился в Суд ЕС за разъяснением.

Суд признал публикацию эффективным инструментом борьбы с допингом

Суд отметил, что публикация санкций может выполнять важную общественную функцию. В частности, это помогает сдерживать других спортсменов от применения допинга, обеспечивает честную конкуренцию, а также информирует спонсоров, работодателей и организаторов спортивных соревнований о том, что спортсмен отстранен от участия в соревнованиях.

По мнению судей, анонимные сообщения или информирование только спортивных федераций не были бы столь эффективными, особенно в отношении профессиональных спортсменов.

В решении подчеркивается, что публикация данных о нарушениях антидопинговых правил является надлежащим средством достижения общественно значимой цели — предотвращения допинга и обеспечения эффективности санкций.

Автоматическую публикацию признали незаконной

Вместе с тем Суд ЕС не согласился с практикой автоматической публикации данных всех спортсменов, получивших дисквалификацию.

Суд обратил внимание, что информация, размещенная в интернете, может оставаться доступной в поисковых системах еще многие годы после окончания срока дисквалификации. Поэтому перед публикацией компетентные органы должны оценить, необходима ли она именно в данном случае.

При такой оценке должны учитываться:

статус и публичность спортсмена;

тяжесть нарушения;

срок, в течение которого информация будет оставаться доступной в интернете.

Суд отдельно подчеркнул, что даже пожизненная дисквалификация сама по себе не означает, что имя спортсмена может бессрочно оставаться в открытом доступе после фактического завершения его спортивной карьеры.

GDPR распространяется и на антидопинговую систему

Суд также отклонил аргументы о том, что деятельность антидопинговых органов якобы не подпадает под действие GDPR, поскольку спортивное регулирование в значительной степени осуществляется на национальном уровне.

Судьи отметили, что исключения из применения европейского законодательства о защите персональных данных касаются таких сфер, как национальная безопасность, но не спортивной дисциплинарной системы.

Кроме того, Суд подтвердил, что спортсмен имеет право обратиться в орган по защите персональных данных еще до момента публикации информации, если ее обнародование только планируется.

Окончательное решение примут в Австрии

Решение Суда ЕС означает, что антидопинговые организации и в дальнейшем могут публиковать информацию о спортсменах, нарушивших антидопинговые правила. Однако теперь перед каждой публикацией они должны проводить индивидуальную оценку ее необходимости и соразмерности, указывает Courthouse News.

Вместе с тем окончательное решение в отношении четырех спортсменов примет Федеральный административный суд Австрии. Именно он определит, соответствует ли публикация данных каждого из них критериям, установленным Судом ЕС.

Кроме того, решение Суда ЕС может повлиять и на международные антидопинговые правила. Поскольку Всемирный антидопинговый кодекс в настоящее время в целом предусматривает обязательную публикацию санкций, его положения могут быть пересмотрены, чтобы привести их в соответствие с требованиями об индивидуальной оценке каждого случая

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.