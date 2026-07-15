Тренера ДЮСШ мобилизовали: ВС разъяснил, за какой период сохраняется его средний заработок

Верховный Суд подтвердил гарантии для мобилизованных тренеров-преподавателей спортивных школ.

Фото: vinnitsa.info

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Тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы является педагогическим работником, на которого распространяются гарантии ч. 2 ст. 57 Закона Украины «Об образовании». За педагогическим работником, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации, сохраняется прежний средний заработок за период до 24 декабря 2023 года. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

10 июня 2026 года КГС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу лица по делу по иску лица к Областной детско-юношеской спортивной школе по хоккею на траве Житомирского областного совета, название которой изменено на Житомирская областная детско-юношеская школа по игровым видам спорта Житомирского областного совета, Управлению национально-патриотического воспитания, молодежи и спорта Житомирской областной государственной администрации о признании незаконным и отмене приказа, обязательстве совершить действия.

В обоснование заявленных требований истец указывал, что работал в должности тренера-преподавателя по хоккею на траве. В феврале 2022 года он был призван на военную службу во время мобилизации. До 19.07.2022 ему выплачивали средний заработок, однако приказом работодателя эти выплаты были прекращены со ссылкой на изменения в ст. 119 КЗоТ Украины. Истец считал такие действия незаконными, поскольку как педагогический работник он имеет право на сохранение заработка согласно специальному законодательству.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, в удовлетворении иска отказал. Судебные решения мотивированы тем, что истец не является педагогическим работником, который 26.02.2022 был призван на военную службу по призыву во время мобилизации, на которой находился до 20.01.2025, поэтому правовых оснований для сохранения за ним среднего заработка нет.

ВС не согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций, судебные решения отменил, принял новое решение, которым иск удовлетворил, исходя из следующего.

Согласно Закону Украины «О внешкольном образовании» и Положению о детско-юношеской спортивной школе, утвержденному постановлением КМУ от 05.11.2008 № 993, участниками учебно-тренировочной и спортивной работы в спортивной школе, в частности, являются тренеры-преподаватели. Кроме того, стаж работы на этой должности засчитывается в стаж педагогической работы.

Часть вторая ст. 57 Закона Украины «Об образовании» является специальной нормой по отношению к положениям ст. 119 КЗоТ Украины. В соответствии с принципом приоритета специальной нормы над общей (lex specialis derogat generali) за педагогами сохраняется прежний средний заработок на время мобилизации, несмотря на изменения в трудовом кодексе. Такая гарантия действовала до 24.12.2023 (дата вступления в силу изменений, отменивших эти выплаты и в специальном законе).

ВС констатировал, что истец относится к категории педагогических работников, поскольку является тренером-преподавателем внешкольного учебного заведения, на которого законами, нормативно-правовыми актами и трудовым контрактом возложено выполнение воспитательных и педагогических функций. В связи с чем на него распространяются гарантии, предусмотренные ч. 2 ст. 57 Закона Украины «Об образовании», которые ответчик нарушил, а потому приказ Областной детско-юношеской спортивной школы Житомирского областного совета от 19.07.2022, которым истцу с 19.07.2022 прекращена выплата среднего заработка на период прохождения военной службы, является незаконным и подлежит отмене, а истцу подлежат начисление и выплата заработной платы за период с 19.07.2022 по 23.12.2023.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 10 июня 2026 года по делу № 274/1838/25 (производство № 61-4376св26) можно ознакомиться по ссылке.

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