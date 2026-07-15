Тренера ДЮСШ мобілізували: ВС пояснив, за який період зберігається його середній заробіток

Верховний Суд підтвердив гарантії для мобілізованих тренерів-викладачів спортивних шкіл.

Фото: vinnitsa.info

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Тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи є педагогічним працівником, на якого поширюються гарантії ч. 2 ст. 57 ЗУ «Про освіту». За педагогічним працівником, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, зберігається попередній середній заробіток за період до 24 грудня 2023 року. Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду.

10 червня 2026 року КЦС ВС розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу особи у справі за позовом особи до Обласної дитячо-юнацької спортивної школи з хокею на траві Житомирської обласної ради, назву якої змінено на Житомирська обласна дитячо-юнацька школа з ігрових видів спорту Житомирської обласної ради, Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації про визнання незаконним та скасування наказу, зобов’язання вчинити дії.

На обґрунтування заявлених вимог позивач зазначав, що він працював на посаді тренера-викладача з хокею на траві. У лютому 2022 року він був призваний на військову службу під час мобілізації. До 19.07.2022 йому виплачували середній заробіток, проте наказом роботодавця ці виплати було припинено з посиланням на зміни до ст. 119 КЗпП України. Позивач вважав ці дії незаконними, оскільки як педагогічний працівник він має право на збереження заробітку згідно зі спеціальним законодавством.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, у задоволенні позову відмовив. Судові рішення мотивовано тим, що позивач не є педагогічними працівником, який 26.02.2022 був призваний на військову службу за призовом під час мобілізації, на якій перебував до 20.01.2025, тому правових підстав для збереження за ним середнього заробітку немає.

ВС не погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, рішення судів скасував, ухвалив нове рішення, яким позов задовольнив з огляду на таке.

Згідно із Законом України «Про позашкільну освіту» та Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженим постановою КМУ від 05.11.2008 № 993, учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи в спортивній школі, зокрема, є тренери-викладачі. Крім того, стаж роботи на цій посаді зараховується до стажу педагогічної роботи.

Частина друга ст. 57 Закону України «Про освіту» є спеціальною нормою щодо положень ст. 119 КЗпП України. Відповідно до принципу пріоритету спеціальної норми над загальною (lex specialis derogat generali) за педагогами зберігається попередній середній заробіток на час мобілізації, попри зміни у трудовому кодексі. Така гарантія діяла до 24.12.2023 (дата набрання чинності змінами, що скасували ці виплати і в спеціальному законі).

ВС констатував, що позивач належить до категорії педагогічних працівників, оскільки є тренером-викладачем позашкільного закладу освіти, на якого законами, нормативно-правовими актами та трудовим контрактом покладено виконання виховних та педагогічних функцій. У зв’язку з чим на нього поширюються гарантії, передбачені ч. 2 ст. 57 ЗУ «Про освіту», які відповідач порушив, а тому наказ Обласної дитячо-юнацької спортивної школи

Житомирської обласної ради від 19.07.2022, яким позивачу з 19.07.2022 припинено виплату середнього заробітку на період проходження військової служби, є незаконним та підлягає скасуванню, а позивачу підлягає нарахування та виплата заробітної плати за період з 19.07.2022 до 23.12.2023.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 10 червня 2026 року у справі № 274/1838/25 (провадження № 61-4376св26) можна ознайомитися за посиланням.

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