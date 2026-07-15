ВРП продовжить розгляд справи суддів з Вінниці, які стягнули судовий збір з 77-річного чоловіка з інвалідністю

Третя Дисциплінарна палата ВРП не погодилась із відмовою у притягненні суддів Вінницького апеляційного суду Олександра Панасюка, Олександра Берегового, Тараса Сала до дисциплінарної відповідальності.

Фото: vna.court.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя під час розгляду дисциплінарної справи щодо суддів Вінницького апеляційного суду Олександра Панасюка, Олександра Берегового та Тараса Сала, відкритої за скаргою В.Д. Крикливого, не підтримала висновок дисциплінарного інспектора про відмову в притягненні зазначених суддів до дисциплінарної відповідальності.

За таке рішення проголосувало 2 члени ДП ВРП, проти також 2.

Обставини справи

Підставою для дисциплінарної скарги стала постанова Вінницького апеляційного суду від 27 травня 2021 року у справі № 125/1596/20, ухвалена за участі суддів Олександра Панасюка (головуючий), Олександра Берегового та Тараса Сала.

Скаржник, 77-річний чоловік з інвалідністю, звернувся до суду з позовом до сусіда, який під час перепланування квартири без належних дозволів порушив герметичність вентиляційного каналу. Це призвело до потрапляння в квартиру позивача продуктів згоряння газу, погіршення якості повітря та загрози здоров’ю.

Барський районний суд Вінницької області частково задовольнив позов, зокрема стягнув на користь позивача моральну шкоду в розмірі 18 250 грн. Відповідач подав апеляційну скаргу. Вінницький апеляційний суд змінив рішення суду першої інстанції в частині розподілу судових витрат і стягнув зі скаржника судовий збір за апеляційну скаргу в сумі 2 522,40 грн.

Під час виконавчого провадження з позивача додатково стягнули виконавчий збір та інші витрати.

Позиція Третьої Дисциплінарної палати

Палата встановила, що скаржник є особою з інвалідністю, що підтверджується матеріалами справи. Згідно з пунктом 9 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» такі особи звільняються від сплати судового збору в усіх інстанціях. У разі ухвалення рішення не на їхню користь сплачений збір має компенсуватися за рахунок держави.

Незважаючи на це, колегія апеляційного суду стягнула збір безпосередньо зі скаржника. Палата зазначила, що такий порядок розподілу витрат уже застосовувався цим судом за головування судді Олександра Панасюка в інших справах.

Третя Дисциплінарна палата дійшла висновку, що безпідставне стягнення судового збору могло призвести до істотних негативних наслідків для скаржника. Розмір стягнення становив понад 41% його середньомісячного задекларованого доходу. Палата послалася на практику Європейського суду з прав людини, зокрема справу «Пьєтка проти Польщі», де навіть незначні фінансові втрати для вразливих категорій осіб визнавалися суттєвою шкодою.

15 квітня 2026 року Третя ДП ВРП відкрила дисциплінарну справу стосовно суддів Вінницького апеляційного суду оскільки дії суддів можуть містити ознаки дисциплінарних проступків, а саме:

підпункт «а» пункту 1 ч. 1 ст. 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (інше істотне порушення норм процесуального права, що унеможливило реалізацію процесуальних прав);

пункт 4 ч. 1 ст. 106 (грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків).

Розгляд дисциплінарної справи триває. Остаточне рішення щодо притягнення суддів Олександра Панасюка, Олександра Берегового та Тараса Сала до дисциплінарної відповідальності ще не ухвалено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.