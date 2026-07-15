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Шевченківський райсуд прокоментував підозру судді у відставці за хуліганство зі зброєю

14:58, 15 липня 2026
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У Шевченківському райсуді відреагували на оголошення підозри колишньому судді суду.
Шевченківський райсуд прокоментував підозру судді у відставці за хуліганство зі зброєю
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Як повідомили 15 липня у Офісі Генпрокурора, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури судді Шевченківського районного суду Києва у відставці повідомили про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї. В ОГП уточнили, що інцидент стався на початку травня 2026 року, коли чоловік ще обіймав посаду судді Шевченківського районного суду Києва.

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Як встановили правоохоронці, мешканці будинку зробили йому зауваження через гучне прослуховування російської музики у автомобілі, припаркованому неподалік дитячого майданчика у вечірній час. У відповідь, за версією слідства, суддя почав нецензурно висловлюватися, вийшов із автомобіля та вступив у конфлікт із людьми.

У Шевченківському районному суді Києва заявили, що з огляду на суспільний резонанс, якого набуло повідомлення щодо судді, події, про які йдеться у повідомленнях правоохоронних органів, є предметом кримінального провадження та мають отримати належну правову оцінку виключно в установленому законом порядку.

Водночас там уточнили, що зазначена особа на цей час не здійснює правосуддя та не має статусу чинного судді Шевченківського районного суду міста Києва.

«Суд не уповноважений коментувати обставини кримінального провадження, оцінювати докази чи робити висновки щодо винуватості особи до ухвалення відповідного судового рішення.

Водночас Шевченківський районний суд міста Києва послідовно підтримує принципи верховенства права, невідворотності юридичної відповідальності та рівності всіх перед законом», - заявили там.

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