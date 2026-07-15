Розгляд справи судді Світлани Ченцової, яка штрафувала п’яних водіїв без позбавлення посвідчень, відклали до серпня
Третя ДП ВРП під час розгляду дисциплінарної справи щодо судді Новозаводського районного суду міста Чернігова Світлани Ченцової, відкритої за скаргою Катерини Бутко, вирішила відкласти розгляд справи на 5 серпня 2026 року.
Обставини справи
Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя здійснює розгляд дисциплінарної скарги щодо судді Новозаводського районного суду міста Чернігова Світлани Ченцової. Підставою стали рішення у справах про адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).
Скаржниця зазначає, що з Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо: протягом 2022–2025 років у провадженні судді Ченцової перебували кілька таких справ. Зокрема, 20 травня 2025 року у справі № 751/2900/25 суддя Ченцова визнала особу винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, та призначила покарання у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 гривень) без позбавлення права керування транспортними засобами.
Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що наведені в скарзі факти можуть свідчити про наявність у діях судді Світлани Ченцової ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Йдеться про умисне або внаслідок грубої недбалості грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків та 3 грудня 2025 року відкрила дисциплінарну справу
Відповідно до законодавства, санкція ч. 1 ст. 130 КУпАП передбачає як штраф, так і позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років. Відсутність додаткового покарання у вигляді позбавлення «прав» у подібних справах часто стає предметом критики з боку громадськості та правоохоронних органів.
Наразі справа щодо дисциплінарної відповідальності судді Ченцової перебуває на розгляді Третьої Дисциплінарної палати ВРП.
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