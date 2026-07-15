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Розгляд справи судді Світлани Ченцової, яка штрафувала п’яних водіїв без позбавлення посвідчень, відклали до серпня

15:00, 15 липня 2026
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Третьою ДП ВРП відкладено розгляд дисциплінарної справи щодо судді Світлани Ченцової.
Розгляд справи судді Світлани Ченцової, яка штрафувала п’яних водіїв без позбавлення посвідчень, відклали до серпня
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Третя ДП ВРП під час розгляду дисциплінарної справи щодо судді Новозаводського районного суду міста Чернігова Світлани Ченцової, відкритої за скаргою Катерини Бутко, вирішила відкласти розгляд справи на 5 серпня 2026 року.

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Обставини справи

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя здійснює розгляд дисциплінарної скарги щодо судді Новозаводського районного суду міста Чернігова Світлани Ченцової. Підставою стали рішення у справах про адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

Скаржниця зазначає, що з Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо: протягом 2022–2025 років у провадженні судді Ченцової перебували кілька таких справ. Зокрема, 20 травня 2025 року у справі № 751/2900/25 суддя Ченцова визнала особу винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, та призначила покарання у вигляді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 гривень) без позбавлення права керування транспортними засобами.

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що наведені в скарзі факти можуть свідчити про наявність у діях судді Світлани Ченцової ознак дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Йдеться про умисне або внаслідок грубої недбалості грубе порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків та 3 грудня 2025 року відкрила дисциплінарну справу

Відповідно до законодавства, санкція ч. 1 ст. 130 КУпАП передбачає як штраф, так і позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років. Відсутність додаткового покарання у вигляді позбавлення «прав» у подібних справах часто стає предметом критики з боку громадськості та правоохоронних органів.

Наразі справа щодо дисциплінарної відповідальності судді Ченцової перебуває на розгляді Третьої Дисциплінарної палати ВРП.

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Публікації

Розгляд справи судді Світлани Ченцової, яка штрафувала п’яних водіїв без позбавлення посвідчень, відклали до серпня

Третьою ДП ВРП відкладено розгляд дисциплінарної справи щодо судді Світлани Ченцової.

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