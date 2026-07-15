Воєнний стан змінив правила скорочення: Верховний Суд підтвердив право роботодавця змінювати вимоги до посад

ВС підтвердив, що новостворена посада не підлягає пропонуванню працівнику під час скорочення, якщо він не відповідає встановленим роботодавцем кваліфікаційним вимогам.

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Особливої актуальності трудові спори набувають в умовах воєнного стану, коли роботодавці змінюють організаційну структуру, створюють нові посади з додатковими безпековими функціями та встановлюють нові кваліфікаційні вимоги.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі № 591/7260/25 розглянув спір щодо законності звільнення працівника у зв'язку зі скороченням штату та виконання роботодавцем обов'язку із запропонування іншої роботи.

Обставини справи

Позивач із 2020 року працював проректором з інфраструктурного розвитку та ресурсного забезпечення Сумського державного університету.

У березні 2025 року університет ухвалив рішення про скорочення цієї посади у зв'язку зі змінами в організації діяльності, які мотивував воєнною агресією, скороченням фінансових надходжень, зменшенням обсягів робіт та необхідністю оптимізації структури управління. Працівника своєчасно попередили про майбутнє звільнення та запропонували наявні вакантні посади.

Позивач вважав звільнення незаконним. На його думку, роботодавець не виконав обов'язок щодо працевлаштування, оскільки не запропонував новостворену посаду проректора з безпеки та господарського забезпечення. Він також стверджував, що фактично нова посада дублювала його попередні функції, а тому скорочення було формальним.

Університет заперечував проти позову, зазначаючи, що нова посада мала інший функціонал, пов'язаний із безпекою, мобілізаційною роботою, взаємодією з ТЦК та СП, військовими адміністраціями, цивільним захистом і забезпеченням функціонування укриттів.

Крім того, для її заміщення було встановлено обов'язкову вимогу щодо наявності другого рівня вищої юридичної освіти, якої позивач не мав.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову, після чого працівник звернувся з касаційною скаргою.

Позиція Верховного Суду

ВС вказав, що суд не може вдаватися до обговорення та оцінки питання про доцільність скорочення штату та чисельності працівників, оскільки право визначати чисельність і штат працівників належить власнику або уповноваженому ним органу.

Разом із тим суд перевіряє наявність законних підстав для звільнення, дотримання порядку (процедури) звільнення, зокрема і відсутність дискримінації при звільненні.

Суд зазначив, що за приписами частини першої статті 40, частин першої та третьої статті 49-2 КЗпП України власник або уповноважений ним орган одночасно з попередженням про звільнення зобов'язаний запропонувати працівникові всі наявні вакантні посади, які він може обіймати відповідно до своєї кваліфікації.

Роботодавець є таким, що виконав цей обов'язок, якщо працівникові були запропоновані всі інші вакантні посади (інша робота), які з'явилися на підприємстві протягом усього періоду і існували на день звільнення.

ВС вказав, що власник вважається таким, що належно виконав вимоги частини другої статті 40, частини третьої статті 49-2 КЗпП України щодо працевлаштування працівника, якщо запропонував йому наявну на підприємстві роботу, тобто вакантну посаду чи роботу за відповідною професією чи спеціальністю, чи іншу вакантну роботу, яку працівник може виконувати з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду тощо.

Суд зазначив, що судами встановлено: до кваліфікаційних вимог посади проректора з безпеки та господарського забезпечення входить наявність вищої юридичної освіти, тому така посада не могла бути запропонована позивачу в порядку виконання вимог частини другої статті 40 та частини третьої статті 49-2 КЗпП України, оскільки не відповідала його освіті та, відповідно, кваліфікації.

Водночас бажання працівника бути переведеним на певну посаду не встановлює жодного обов'язку щодо переведення такого працівника на обрану ним посаду у разі невідповідності кваліфікації такого працівника до обраної посади.

Суд зазначив, що конкретний перелік посадових обов'язків визначається посадовими інструкціями, які роботодавці розробляють і затверджують з урахуванням конкретних завдань та особливостей діяльності підприємства.

Постійний розвиток науки та техніки зумовлює необхідність перегляду посадових інструкцій, перерозподілу обов'язків між працівниками у зв'язку із скороченням штату з метою оптимізації та підвищення ефективності роботи підприємства. Таким чином, за роботодавцем закріплено право самостійно визначати конкретний перелік посадових обов'язків, вимог, функцій, прав та відповідальності працівників.

ВС вказав, що встановивши наявність у посадовій інструкції вимоги щодо другого або прирівняного до нього рівня вищої юридичної освіти, якої позивач не мав, суди обґрунтовано дійшли висновку про відсутність підстав для його переведення на новостворену посаду. Такі вимоги не суперечать Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Суд зазначив, що встановлення вимоги про юридичну освіту для керівника, відповідального за мобілізаційну роботу та взаємодію з органами влади в умовах воєнного стану, є обґрунтованим правом роботодавця.

При цьому функціональні обов'язки нової посади відрізняються від скороченої, оскільки включають правове забезпечення військового обліку та мобілізаційної підготовки, координацію взаємодії з ТЦК та СП, військовими адміністраціями, забезпечення функціонування укриттів, цивільний захист та управління військово-мобілізаційним відділом.

Суд наголосив, що такі зміни викликані умовами воєнного стану, передбачають необхідність іншої кваліфікації та свідчать про наявність змін в організації праці.

Отже, Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій — без змін.

Постанова має важливе значення для подальшої практики застосування статей 40 та 49-2 КЗпП України, оскільки підтверджує право роботодавця формувати нові керівні посади із новими функціями та кваліфікаційними вимогами, якщо вони обумовлені реальними змінами в організації праці та не суперечать законодавству.

Додатково читайте коли скорочення є законним: Верховний Суд роз'яснив гарантії для працівників. Також можна ознайомитися з тим, коли незаконне звільнення може коштувати роботодавцю кількох років зарплати працівника — Верховний Суд

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