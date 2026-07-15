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Вибито вікна та пошкоджено комп’ютери: через ворожий обстріл обмежено роботу Пересипського райсуду Одеси

12:16, 15 липня 2026
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Роботу Пересипського райсуду Одеси обмежили через російський ракетний обстріл.
Вибито вікна та пошкоджено комп’ютери: через ворожий обстріл обмежено роботу Пересипського райсуду Одеси
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Територіальне управління ДСА України в Одеській області повідомило, що протягом декількох робочих днів буде тимчасово обмежено роботу Пересипського районного суду м.Одеси.

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«Шановні Колеги, у зв’язку з черговим ракетним обстрілом м. Одеса роботу Пересипського районного суду м. Одеси протягом декількох робочих днів буде тимчасово обмежено.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності», - йдеться у заяві.

У свою чергу у суді додали, що у результаті ракетної атаки по місту Одеса 15 липня, було пошкоджено приміщення суду: стіни будівлі, стелі, вибито вікна та двері та пошкоджена комп’ютерна техніка.

«В зв’язку з необхідністю приведення приміщення суду в належний стан, з 15.07.2026 року по 17.07.2026 року суд працює в обмеженому режимі», 

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