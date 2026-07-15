Выбиты окна и повреждены компьютеры: из-за вражеского обстрела ограничена работа Пересыпского райсуда Одессы

Работу Пересыпского районного суда Одессы ограничили из-за российского ракетного обстрела.

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Территориальное управление ГСА Украины в Одесской области сообщило, что в течение нескольких рабочих дней будет временно ограничена работа Пересыпского районного суда г. Одессы.

«Уважаемые коллеги, в связи с очередным ракетным обстрелом г. Одессы работа Пересыпского районного суда г. Одессы в течение нескольких рабочих дней будет временно ограничена.

Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в заявлении.

В свою очередь в суде добавили, что в результате ракетной атаки по городу Одессе 15 июля было повреждено помещение суда: стены здания, потолки, выбиты окна и двери, а также повреждена компьютерная техника.

«В связи с необходимостью приведения помещения суда в надлежащее состояние, с 15.07.2026 года по 17.07.2026 года суд работает в ограниченном режиме».

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