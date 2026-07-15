Использование свидетелем заметок во время допроса: где проходит грань между собственными воспоминаниями и чужим сценарием

Во время допроса свидетеля суд должен установить, помогают ли записи лишь восстановить память или фактически подменяют его личные воспоминания.

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Вопрос использования письменных материалов во время допроса все чаще возникает в уголовных производствах, связанных с государственными закупками, экономическими преступлениями, служебной деятельностью и другими сложными категориями дел.

Такие производства нередко касаются событий, произошедших несколько лет назад, содержат значительный массив документов, договоров, финансовых расчетов и служебной переписки. В этих условиях естественной является необходимость для свидетеля вспомнить отдельные обстоятельства. Вместе с тем процесс должен обеспечивать, чтобы показания оставались результатом личного восприятия свидетеля, а не воспроизведением информации неизвестного происхождения.

Практическое значение этого вопроса заключается в том, что даже формально допустимое доказательство может утратить свою убедительность, если возникают обоснованные сомнения относительно способа его формирования. Именно поэтому современная судебная практика все больше внимания уделяет не только формальной допустимости доказательств, но и качеству процедуры их получения и исследования.

Что говорит Уголовный процессуальный кодекс

Уголовный процессуальный кодекс Украины не содержит прямого запрета на использование свидетелем письменных заметок во время допроса. Вместе с тем процессуальный закон исходит из того, что доказательством являются фактические данные, полученные в предусмотренном законом порядке, а суд должен исследовать доказательства непосредственно.

Согласно статье 23 УПК Украины суд исследует доказательства непосредственно, а показания участников уголовного производства получают во время судебного заседания. Согласно статье 94 УПК Украины ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы, а суд оценивает каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности в совокупности с другими доказательствами.

Именно поэтому использование заметок не может автоматически означать недопустимость показаний. Вместе с тем суд должен установить, помогают ли записи лишь восстановить память свидетеля либо фактически подменяют его личные воспоминания. Если источник таких записей неизвестен или они содержат информацию, происхождение которой невозможно проверить, это может влиять на оценку достоверности показаний.

Не менее важным является принцип состязательности, закрепленный в статье 22 УПК Украины. Каждая сторона должна иметь возможность задать свидетелю вопросы относительно содержания записей, выяснить, кем они составлены, когда были созданы, из каких источников происходит содержащаяся в них информация и почему свидетель использует их во время допроса. Только при таких условиях обеспечивается эффективная реализация права на защиту.

Стандарты ЕСПЧ: важна не только форма, но и качество процедуры доказывания

Европейский суд по правам человека подходит к этому вопросу комплексно. Его практика исходит из того, что оценке подлежит не отдельное доказательство, а справедливость уголовного производства в целом.

В решении Jaupi v. Albania Суд указал, что справедливость судебного разбирательства зависит не только от возможности задать свидетелю вопросы. Важны также обстоятельства, при которых формируются показания, источник информации, сообщаемой свидетелем, а также наличие процессуальных гарантий, позволяющих проверить ее достоверность.

В деле Ayetullah Ay v. Türkiye ЕСПЧ подчеркнул, что, оценивая справедливость уголовного производства, суд должен учитывать качество доказательств, в частности имела ли сторона защиты возможность оспорить их подлинность и возражать против их использования, а также не вызывают ли обстоятельства получения доказательств сомнений относительно их надежности или точности. Суд также подчеркнул, что бремя доказывания возлагается на сторону обвинения, а любые сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого.

Особое значение имеет решение Большой палаты ЕСПЧ по делу Schatschaschwili v. Germany, в котором сформулирован общий подход к оценке справедливости уголовного производства. Суд подчеркнул, что даже отдельные процессуальные недостатки не означают автоматического нарушения статьи 6 Конвенции. Необходимо оценивать весь процесс судебного разбирательства, учитывая, имела ли сторона защиты реальную возможность поставить под сомнение доказательства и существовали ли компенсирующие процессуальные гарантии.

Почему происхождение заметок имеет решающее значение

Сам по себе факт использования письменных записей еще не свидетельствует о том, что свидетель сообщает недостоверную информацию. Однако если их авторство или происхождение остаются неизвестными, возникает риск того, что свидетель фактически воспроизводит не собственные воспоминания, а сведения, сформированные другими лицами.

Именно поэтому суд должен выяснить, кем составлены соответствующие записи, когда они были созданы, для каких целей использовались и отражают ли они собственное восприятие свидетеля. Если же такие обстоятельства остаются непроверенными, это не обязательно приводит к недопустимости показаний, но, безусловно, влияет на их доказательственную силу.

Вместе с тем важно, чтобы сторона защиты имела возможность исследовать такие записи, задать свидетелю вопросы относительно их содержания и высказать свои возражения. Именно такая процессуальная возможность обеспечивает реализацию принципа равенства сторон и соответствует стандартам статьи 6 Конвенции.

Достаточно ли вмешательства суда

В случаях, когда во время допроса возникают сомнения относительно использования свидетелем письменных материалов, суд не должен ограничиваться лишь констатацией самого факта их существования.

Надлежащей процессуальной реакцией является установление происхождения записей, выяснение цели их использования, обеспечение сторонам возможности задать соответствующие вопросы, исследовать записи и высказать свои возражения. Только после этого суд может оценить доказательственную силу показаний в совокупности с другими материалами уголовного производства.

Такой подход позволяет достичь баланса между двумя важными целями уголовного процесса. С одной стороны, он учитывает объективные особенности человеческой памяти и сложность отдельных уголовных производств. С другой — гарантирует, что показания остаются результатом личного восприятия свидетеля, а не воспроизведением информации, достоверность которой невозможно проверить.

Таким образом, действующее уголовное процессуальное законодательство Украины не устанавливает автоматического запрета на использование свидетелем письменных заметок во время допроса. Решающее значение имеет не сам факт использования записей, а соблюдение процессуальных гарантий, обеспечивающих возможность проверить их происхождение, задать свидетелю соответствующие вопросы и оценить показания во взаимосвязи с другими доказательствами.

Дополнительно читайте — верификация происхождения и полноты доказательств: как защитить принцип равенства сторон.

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