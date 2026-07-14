Верификация происхождения и полноты доказательств: как защитить принцип равенства сторон

Достаточно ли получить 14 миллионов файлов, чтобы считать право на защиту реализованным: доступ к материалам без возможности проверить их происхождение и целостность — это лишь иллюзия справедливости.

Фото: Wesley Tingey/Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В уголовном процессе равенство сторон начинается не в зале суда, а на этапе ознакомления с доказательствами. Одной из главных гарантий права на справедливый суд является принцип состязательности и равенства сторон, предусматривающий реальную возможность сторон обвинения и защиты ознакомиться с доказательствами друг друга и представить свои возражения.

Однако современная судебная практика свидетельствует о наличии проблемы: часто право на доступ к материалам реализуется лишь формально. Предоставление копий документов или доступ к цифровым носителям без возможности проверить происхождение, полноту и процессуальную надежность доказательств лишает защиту реальной способности подготовить возражения. А если сторона защиты лишена возможности проверить происхождение или процессуальную допустимость доказательств, право на защиту теряет практический смысл, что противоречит стандартам справедливого суда, гарантированным Конвенцией по правам человека.

Доктрина материальности доказательств и обязанность их раскрытия стороне защиты

Одной из основных процессуальных гарантий права на справедливый суд является обязанность стороны обвинения раскрывать защите все материалы, которые могут иметь значение для правильного разрешения уголовного производства. В практике Европейского суда по правам человека, в частности в деле Rowe and Davis v. the United Kingdom, сформулирована доктрина «материальности» доказательств, согласно которой прокурор должен предоставить стороне защиты доступ не только к доказательствам, подтверждающим обвинение, но и к материалам, которые могут оправдывать лицо, смягчать его ответственность или ставить под сомнение достоверность доказательственной базы обвинения. При этом понятие «материальных доказательств» толкуется широко и охватывает любые сведения, потенциально способные повлиять на оценку обстоятельств дела или процессуальную позицию стороны защиты.

В то же время право на доступ к материалам уголовного производства не является абсолютным. ЕСПЧ признает, что в отдельных случаях государство может ограничить раскрытие определенной информации, если это обусловлено необходимостью защиты национальной безопасности, обеспечения безопасности свидетелей, сохранения конфиденциальности оперативных методов или других общественно значимых интересов. Однако такие ограничения допускаются лишь при условии их строгой необходимости, пропорциональности поставленной цели и наличия эффективных процессуальных гарантий, компенсирующих стороне защиты невозможность непосредственного ознакомления с соответствующими материалами.

Особенно проблема прявляется, когда решение о том, какие материалы релевантны для раскрытия, фактически принимает сама сторона обвинения. При отсутствии независимого судебного контроля сторона обвинения оказывается в положении, когда единолично определяет объем информации, доступной защите, что создает очевидный конфликт процессуальных интересов. Такой подход противоречит принципу равенства сторон, ведь сторона защиты лишается возможности проверить полноту доказательственной базы, своевременно выявить оправдательные доказательства или поставить под сомнение достоверность отдельных материалов.

Именно поэтому ЕСПЧ неоднократно подчеркивает, что право на доступ к доказательствам должно быть реальным и эффективным, а не формальным. Процедура раскрытия материалов должна обеспечивать стороне защиты возможность полноценно участвовать в уголовном производстве, проверять законность происхождения доказательств, их аутентичность, полноту и процессуальную допустимость. Только при таких условиях обеспечивается настоящая состязательность процесса и достигается баланс между интересами уголовного преследования и гарантиями права лица на справедливое судебное разбирательство.

Верификация цифровых данных

В современных производствах, где объемы информации измеряются терабайтами, формальный подход является особенно критичным. В деле Rook v. Germany защита столкнулась с 14 миллионами электронных файлов, которые были зашифрованы проприетарным софтом стоимостью более 4000 евро. Хотя суд в итоге не нашел нарушения, поскольку защите предоставили достаточно времени и альтернативные форматы, этот кейс подсветил важный стандарт: государство должно предоставлять эффективную возможность идентифицировать релевантные данные.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в современной украинской практике. Например, в сложных экономических делах защита часто указывает, что приложения к протоколам осмотра (распечатки с дисков) не отражают полного содержания информации на носителях. Вопросы полноты, достоверности и принадлежности отраженных сведений являются ключевыми. Если защита не может проверить метаданные или полный контекст переписки, доказательство теряет свою процессуальную надежность.

Уничтожение доказательств и процессуальная надежность

Дело Natunen v. Finland является примером того, как формализм уничтожает право на защиту. Полиция уничтожила часть записей телефонных разговоров, которые посчитала нерелевантными, еще до того, как защита смогла их оценить. ЕСПЧ постановил, что процедура, при которой следственный орган самостоятельно оценивает релевантность материалов, не соответствует требованиям статьи 6 § 1 Конвенции. Невозможность проверить предположение защиты о важности этих доказательств делает производство несправедливым.

В современных реалиях это касается не только аудиозаписей, но и документов, полученных через международную помощь. Вопросы квалификации переводчиков, правовых оснований доступа третьих лиц к материалам и полноты перевода часто игнорируются судами. Если защите не открываются документы, подтверждающие полномочия лиц, готовивших доказательственную базу (например, отчеты или переводы), возможность эффективно оспаривать их доказательственное значение нивелируется.

Обязанность суда предоставлять мотивированную оценку возражениям стороны защиты

Одной из главных гарантий справедливого судебного разбирательства является обязанность суда не только исследовать доказательства, но и предоставить надлежащий ответ на ключевые доводы сторон относительно их допустимости, достоверности и достаточности. Практика Европейского суда по правам человека исходит из того, что право на справедливый суд не может считаться реализованным, если суд формально отклоняет возражения стороны защиты без надлежащей мотивации. В частности, в деле Saakashvili v. Georgia ЕСПЧ подчеркнул, что национальные суды должны дать четкую и аргументированную оценку существенным возражениям сторон, которые могут повлиять на результат уголовного производства.

В этом контексте недостаточно лишь констатировать, что материалы были открыты стороне защиты в соответствии со статьей 290 УПК Украины. Если защита ставит под сомнение законность получения доказательств, указывает на их неполноту, противоречивость, нарушение порядка раскрытия или выборочное сокрытие материалов, суд обязан проверить эти доводы и предоставить мотивированный ответ по каждому из них. Формальная ссылка на соблюдение процессуальной процедуры без анализа сути возражений не соответствует требованиям статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Особое значение такой подход приобретает во время оценки доказательств сквозь призму стандарта доказывания «вне разумного сомнения». В решении Kobets v. Ukraine ЕСПЧ отметил, что обвинительное заключение может основываться только на достаточно весомых, четких и взаимосогласованных доказательствах, формирующих целостную и непротиворечивую систему. Если же сторона защиты обоснованно доказывает, что доказательственная база является неполной, сформированной вследствие выборочного раскрытия материалов или содержащей существенные противоречия, суд должен проверить эти обстоятельства, поскольку они могут порождать разумное сомнение в доказанности вины.

Таким образом, обязанность суда мотивированно реагировать на возражения стороны защиты является неотъемлемым элементом принципов состязательности, равенства сторон и права на эффективную защиту. Только полный и беспристрастный анализ всех существенных доводов обеспечивает законность судебного решения и соответствие уголовного производства стандартам справедливого суда, сформированным в практике ЕСПЧ.

Принцип «justice must be seen to be done»

Справедливость производства зависит не только от бумаг, но и от поведения суда. ЕСПЧ (дела Kroi and Nocka v. Albania, Ismailaj and Others v. Albania) последовательно напоминает: правосудие должно не только осуществляться, но и быть видимым. Это касается и беспристрастности судей, которые могли иметь отношение к делу на предварительных этапах в технических ролях, и даже внешних проявлений внимательности суда во время заседаний. Доверие общественности к суду подрывается, если защита чувствует, что ее аргументы о неполноте доказательств игнорируются «ради процессуальной экономии».

От формального доступа к реальной гарантии права на защиту

Анализ практики Европейского суда по правам человека свидетельствует о постепенном изменении подхода к праву на доступ к материалам уголовного производства. Современные стандарты статьи 6 Конвенции требуют не формального выполнения процессуальных обязанностей, а обеспечения стороне защиты реальной возможности проверить законность, полноту и достоверность доказательственной базы. Доступ к материалам должен быть эффективным инструментом реализации права на защиту, а не просто выполнением процессуальной формальности.

Прежде всего, сам факт открытия материалов не гарантирует справедливого судебного разбирательства. Право на защиту приобретает реальное содержание только тогда, когда сторона может проверить происхождение доказательств, их целостность, способ получения, полноту и отсутствие вмешательства в их содержание. Формальное ознакомление с копиями документов или цифровыми файлами без возможности проверить их аутентичность не соответствует стандартам эффективной защиты, сформированным в практике ЕСПЧ.

Не менее важной является обязанность государства обеспечить полное и беспристрастное раскрытие доказательств. Органы досудебного расследования и прокуратура не могут на свое усмотрение определять, какие материалы достаточно важны для передачи стороне защиты. Любое выборочное раскрытие доказательств или сокрытие информации, потенциально способной повлиять на оценку обстоятельств дела, нарушает принцип равенства сторон и ставит под сомнение справедливость уголовного производства.

В условиях цифровизации уголовного процесса особое значение приобретает и техническая компетентность суда. Доказательства все чаще формируются с помощью электронных реестров, информационных систем, цифровых платформ, мобильных устройств и облачных сервисов. Поэтому суд не должен ограничиваться формальной проверкой процессуальных документов, а обязан оценивать технические аспекты получения, сохранения и обработки цифровых доказательств, если именно от этого зависит их допустимость и достоверность.

В то же время бремя доказывания законности получения и надежности доказательств возлагается именно на сторону обвинения. Защита не должна доказывать так называемые «негативные факты», в частности отсутствие определенных событий, документов или сведений, которые не были сохранены или раскрыты органом досудебного расследования. Именно государство, как носитель властных полномочий, обязано подтвердить, что доказательственная база сформирована законно, является полной и соответствует требованиям уголовного процессуального законодательства.

Современные стандарты справедливого судебного разбирательства предусматривают переход от формального выполнения процессуальных требований к обеспечению реального и эффективного права на защиту. Только полное раскрытие материалов, возможность проверить их происхождение и достоверность, надлежащая оценка судом всех доводов стороны защиты и соблюдение стандарта доказывания «вне разумного сомнения» обеспечивают соответствие уголовного производства гарантиям статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.