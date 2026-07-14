Штрафы для родителей и исправительные работы для директоров школ: в Раде предлагают новые способы противодействия опасным интернет-челленджам

Школы официально станут зоной, свободной от опасного хайпа: в парламенте планируют ввести ответственность за деструктивные онлайн-игры.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Современное поколение детей и подростков проходит этап социализации в условиях, которые полностью отличаются от опыта любого предыдущего поколения. Термин «экранное детство» перестал быть просто метафорой, превратившись в юридический и криминологический фактор. Смартфон с беспрепятственным доступом к сети Интернет является неотъемлемой частью жизненного пространства несовершеннолетнего, где формируются его мировоззрение, ценностные ориентиры, модели поведения и социальные связи.

Главная опасность современного киберпространства заключается в том, что оно управляется сложными алгоритмами рекомендаций крупных технологических платформ (TikTok, Instagram, YouTube, Telegram). Эти алгоритмы разработаны с единственной коммерческой целью — максимальное удержание внимания пользователя на экране. Для детей и подростков, психика которых находится на стадии формирования, а критическое мышление, эмоциональная саморегуляция и способность оценивать риски еще не сформированы полностью, такой механизм создает особую опасность. Около 25% детей сталкивались с призывами к выполнению опасных или унизительных действий, которые маскируются под «игры» или «челленджи».

Традиционные институты социального контроля и защиты — семья, учебные заведения и правоохранительные органы — демонстрируют отставание от темпов эволюции виртуальных угроз. Родители зачастую обладают более низким уровнем цифровой грамотности, чем их дети, школа ограничивается устаревшими лекциями о «безопасном интернете», а полиция вынуждена действовать преимущественно post factum, когда правонарушение уже привело к необратимым последствиям в реальном мире — самоувечью, совершению диверсии или сексуальной эксплуатации.

Законодательный прорыв: регистрация проектов 15395 и 15396

В Верховной Раде было зарегистрировано два важных законопроекта.

Проект № 15395: Изменения в законы относительно обеспечения психологической безопасности и защиты участников образовательного процесса от деструктивных интернет-трендов.

Проект № 15396: Изменения в Кодекс об административных правонарушениях относительно противодействия таким трендам.

Эти инициативы направлены на создание правового поля, где образовательная среда станет защищенной от вирусных смертельных игр, а государство получит действенные рычаги влияния на распространение вредоносного контента.

Проект 15395 предлагает изменения в законы «Об образовании» и «О полном общем среднем образовании», фокусируясь на терминологии и обязанностях персонала.

Вводится дефиниция «деструктивного интернет-тренда (игры)». Это массовая поведенческая модель в сетях, побуждающая учащихся к действиям, которые угрожают их жизни, здоровью (в частности, ментальному) или достоинству. Важно, что это понятие чётко разграничивается с буллингом, поскольку тренды зачастую не имеют конкретной жертвы, а направлены на «массовое психологическое заражение».

Директор заведения образования становится ответственным за мероприятия по выявлению и прекращению участия учащихся в таких играх. Это касается не только территории школы, но и дистанционного обучения, а также использования школьных информационных ресурсов.

Учителя обязаны проводить разъяснительную работу и безотлагательно сообщать руководству о фактах участия детей в опасных челленджах.

В школах прямо запрещается использование территории или официальных ресурсов для фото- и видеосъемки деструктивных трендов с целью их распространения. Это должно препятствовать созданию контента ради «хайпа» непосредственно в образовательной среде.

Проект 15396 дополняет Кодекс об административных правонарушениях (КУоАП) новой статьей 173-3, которая устанавливает чёткую иерархию ответственности.

Вовлечение или принуждение к деструктивным играм влечет за собой штраф от 50 до 100 нмдг (850–1700 грн) или общественные работы.

Если такие действия совершают несовершеннолетние (до 16 лет), ответственность в виде аналогичного штрафа несут родители. Это усиливает существующую логику ст. 184 КУоАП относительно обязанности контролировать цифровые активности ребенка.

За сокрытие фактов — несообщение полиции об участии учащихся в смертельных трендах — руководителю учебного заведения грозит штраф от 100 до 200 нмдг (1700–3400 грн) или исправительные работы. Это должно преодолеть практику сокрытия инцидентов ради репутации заведения.

Проект 15395 поручает МОН разработать конкретные методические рекомендации для учителей по выявлению и реагированию на такие угрозы.

Принятие пакета законов позволит наделить администрацию школ законными полномочиями для прекращения деструктивного поведения и повысить уровень цифровой грамотности родителей. Главная цель — создать психологически комфортную среду и снизить уровень детского травматизма и суицидов, вызванных манипулятивными онлайн-играми.

Однако любая попытка государственного регулирования интернет-пространства неизбежно сталкивается с правовой дилеммой: где заканчивается легитимная защита детей и начинается цензура? Внедряя ответственность за создание деструктивных интернет-трендов, законодатель обязан действовать по принципу точности, чтобы не ограничить базовые гражданские свободы.

Для построения эффективной системы правовой защиты необходимо чётко дифференцировать и классифицировать ключевые деструктивные тренды, представляющие угрозу для украинских подростков в цифровой среде.

С юридической же точки зрения, цифровая среда ставит новые вызовы еще и перед уголовным правом и требует переосмысления отдельных правовых конструкций, в частности установления объективной стороны уголовного правонарушения, места его совершения, причинно-следственной связи и идентификации правонарушителя. В сети Интернет преступник может действовать анонимно, находиться за пределами юрисдикции Украины, использовать видеоконтент, стримы, чат-боты, гиперссылки или другие цифровые средства коммуникации. В таких условиях традиционные механизмы расследования и уголовно-правовой квалификации нуждаются в адаптации к современным цифровым реалиям для обеспечения эффективной защиты детей в киберпространстве.

Для построения эффективной системы правовой защиты необходимо классифицировать основные цифровые угрозы, с которыми сталкиваются украинские подростки. Среди них можно выделить пять ключевых направлений: суицидальные и самоупреждающие сообщества, использующие психологическую манипуляцию и шантаж; опасные вирусные челленджи, побуждающие к рискованному поведенческому паттерну; кибербуллинг, хейтинг и доксинг, связанные с систематической онлайн-травлей и распространением персональных данных; сексторшн, сочетающий сексуальный шантаж с финансовым вымогательством; а также радикализацию и вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, в частности диверсии, поджоги и незаконный оборот наркотиков через анонимные цифровые платформы.

Эти явления представляют собой не только криминологическую, но и безопасностную угрозу и требуют комплексного правового противодействия.

Международная практика: от иммунитета до многомиллионных выплат

До недавнего времени в США действовал «Раздел 230» (Section 230), который освобождал соцсети от ответственности за публикации пользователей. Однако современные судебные прецеденты доказывают: если алгоритм сам выбрал опасное видео и подсунул его ребенку в ленту «Для вас», платформа становится ответственной за последствия.

Венесуэльский прецедент: Высший суд Венесуэлы оштрафовал TikTok на $10 млн из-за вирусных челленджей, приведших к гибели троих детей. Компанию обязали открыть официальное представительство в стране для оперативного реагирования.

Дело K.G.M. (Калифорния): В марте 2026 года присяжные признали Meta (Instagram) и Google (YouTube) виновными в причинении вреда психическому здоровью девушки, присудив $6 млн компенсации. Суд установил, что дизайн приложений (бесконечный скроллинг, пуш-уведомления) разработан по принципу игровых автоматов для формирования зависимости.

Итальянская трагедия: Родители 12-летней девочки доказали, что после того, как ребенок начал искать депрессивный контент, алгоритмы в течение 5 месяцев целенаправленно подбирали для нее видео о самоувечьях, что привело к суициду.

Школьные округа против техногигантов: Более 1500 исков подано от имени школ (в частности, Бостона и Кентукки). Платформы обвиняют в разрушении учебного процесса и ментального здоровья учеников. В Кентукки соцсети уже согласились выплатить школам $27 млн для урегулирования претензий до суда.

Украинские реалии: ответственность родителей и угрозы национальной безопасности

В Украине на данный момент отсутствует практика прямых исков против корпораций типа Meta или TikTok. Основные причины — отсутствие официальных представительств, которым можно вручить определение суда, и сложность механизма коллективных исков.

Текущая судебная практика в Украине развивается в трех направлениях:

Наказание родителей (ст. 184 КУоАП): Суды массово штрафуют родителей за ненадлежащее воспитание, если дети принимают участие в опасных челленджах (например, изготовление самодельных петард по инструкциям из TikTok) или занимаются кибербуллингом.

Административная ответственность подростков: За унизительные челленджи или срыв уроков в прямом эфире подростки получают наказание по статье «Мелкое хулиганство».

Уголовные дела (диверсии РФ): Наиболее опасный сегмент — челленджи-задания в Telegram/TikTok, курируемые спецслужбами РФ. Подростков вовлекают в поджоги военных авто или релейных шкафов. Здесь суды выносят реальные сроки по статьям о государственной измене и диверсиях, однако организаторам челленджей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.