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Киев подвергся массированной атаке ракетами и дронами: 10 погибших, разрушена многоэтажка, фото

08:05, 6 июля 2026
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По меньшей мере 15 жилых домов в Киеве получили повреждения и разрушения после ночной массированной атаки РФ.
Киев подвергся массированной атаке ракетами и дронами: 10 погибших, разрушена многоэтажка, фото
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Киев в ночь на 6 июля пережил очередную массированную ракетно-дроновую атаку РФ. В результате российского удара погибли девять человек, еще 43 получили ранения. Среди пострадавших — двое детей. Об этом сообщили в ГСЧС.

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По предварительным данным, повреждены и частично разрушены как минимум 15 жилых домов в разных районах столицы.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Подольском районе, где в результате попадания была разрушена часть девятиэтажного жилого дома — обрушились перекрытия с девятого по пятый этаж. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию, не исключено, что под завалами могут находиться люди. На месте также работают психологи, оказывающие помощь пострадавшим.

Кроме того, аварийно-спасательные работы продолжаются по другим адресам Подольского района, а также в Дарницком и Голосеевском районах, где зафиксированы повреждения жилой застройки.

В Оболонском районе сотрудники экстренных служб продолжают ликвидировать пожар, возникший на территории складских помещений.

В Дарницком районе обломки попали в 25-этажный жилой дом на уровне четвертого этажа. Кроме того, в другом многоэтажном доме района вспыхнул пожар на 23-м и 24-м этажах 30-этажного жилого здания.

ОБНОВЛЕНО: в Офисе Генпрокурора сообщили о 10 погибших. 

 

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ГСЧС Киев обстрел

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