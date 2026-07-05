  1. В Украине

Владимир Зеленский: РФ готовит очередной массированный удар по Украине перед саммитом НАТО

20:49, 5 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владимир Зеленский призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Владимир Зеленский: РФ готовит очередной массированный удар по Украине перед саммитом НАТО
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новый массированный удар по территории Украины, о чем свидетельствуют свежие данные разведки. Об этом он сказал во время вечернего обращения 5 июля.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Есть снова данные разведки о том, что россияне готовят новый массированный удар. Это в духе Путина — сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре. Россия хочет добавить зла и убить людей. Пожалуйста, берегите себя и обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги», — сказал глава государства.

Также Владимир Зеленский обратился к партнерам: «Любое промедление с ракетами для нашей ПВО, с ракетами для "Пэтриотов" — это потеря жизней, и это побуждает Россию воевать дальше. Мир располагает необходимым количеством и качеством ПВО — нужны ваши решения, чтобы была реальная защита жизни в Украине. И прежде всего это, конечно, решение Америки, решение сильных стран Европы и мира. Пожалуйста, будьте активными в принятии решений и защищайте жизнь. Ракеты для "Пэтриотов" нужны сейчас не на складах, а в дивизионах "Пэтриот", в Украине. Спасибо тем, кто помогает реально».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия НАТО Украина Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бронирование «сгорит» в сентябре: для предприятий начался 38-дневный обратный отсчет для сохранения брони своих работников

официально у бизнеса есть всего 38 дней, чтобы подтвердить новые зарплаты

Договор займа считается незаключенным при отсутствии факта передачи денежных средств — ВС по делу о долге в 30 тысяч долларов

Суд обратил внимание, что в спорах о займе ключевым является установление факта передачи денег, а не только подписание документов или наличие расписки.

Имеют ли право ТЦК останавливать авто вне блокпоста: что говорит закон

Остановка авто ТЦК и полицией: где предел полномочий во время военного положения – это можно.

Верховный Суд объяснил, почему банк не может выселить семью с ребенком из залогового дома

Верховный Суд подтвердил, что выселение из жилья, которое перешло как предмет обеспечения кредита, возможно только при условии доказательства, что оно было приобретено за кредитные средства.

ТЦК получили больше времени: как суды считают сроки штрафов за отсутствие ВЛК у «ограниченно годных»

Может ли ТЦК оштрафовать через полгода после выявления нарушения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]