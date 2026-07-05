Владимир Зеленский: РФ готовит очередной массированный удар по Украине перед саммитом НАТО

Владимир Зеленский призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новый массированный удар по территории Украины, о чем свидетельствуют свежие данные разведки. Об этом он сказал во время вечернего обращения 5 июля.

«Есть снова данные разведки о том, что россияне готовят новый массированный удар. Это в духе Путина — сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре. Россия хочет добавить зла и убить людей. Пожалуйста, берегите себя и обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги», — сказал глава государства.

Также Владимир Зеленский обратился к партнерам: «Любое промедление с ракетами для нашей ПВО, с ракетами для "Пэтриотов" — это потеря жизней, и это побуждает Россию воевать дальше. Мир располагает необходимым количеством и качеством ПВО — нужны ваши решения, чтобы была реальная защита жизни в Украине. И прежде всего это, конечно, решение Америки, решение сильных стран Европы и мира. Пожалуйста, будьте активными в принятии решений и защищайте жизнь. Ракеты для "Пэтриотов" нужны сейчас не на складах, а в дивизионах "Пэтриот", в Украине. Спасибо тем, кто помогает реально».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.