Трамп и Зеленский встретятся 8 июля во время саммита НАТО — СМИ
20:41, 5 июля 2026
В последний раз Зеленский и Трамп виделись лично в середине июня на полях саммита G7 во Франции.
Фото: president.gov.ua
Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский встретятся 8 июля во время саммита НАТО в Турции. Об этом сообщает Радио Свобода.
Как отмечает издание, после последнего телефонного разговора с президентом США украинский лидер заявил, что «есть реальная перспектива завершить войну».
Напомним, в последний раз Зеленский и Трамп виделись лично в середине июня на полях саммита G7 во Франции.
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