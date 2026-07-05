Трамп и Зеленский встретятся 8 июля во время саммита НАТО — СМИ

В последний раз Зеленский и Трамп виделись лично в середине июня на полях саммита G7 во Франции.

Фото: president.gov.ua

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Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский встретятся 8 июля во время саммита НАТО в Турции. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечает издание, после последнего телефонного разговора с президентом США украинский лидер заявил, что «есть реальная перспектива завершить войну».

Напомним, в последний раз Зеленский и Трамп виделись лично в середине июня на полях саммита G7 во Франции.

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