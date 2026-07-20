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Нацполиция будет разыскивать сомнительно приобретенные активы госслужащих категорий «Б» и «В»

10:00, 20 июля 2026 608
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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект № 15260, который наделяет Нацполицию правом выявлять необоснованные активы и собирать доказательства для их взыскания в доход государства.
Нацполиция будет разыскивать сомнительно приобретенные активы госслужащих категорий «Б» и «В»
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Заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, состоявшееся 15 июля, стало площадкой для рассмотрения проекта Закона № 15260, целью которого является совершенствование мер по выявлению необоснованных активов и сбору доказательств для их дальнейшего взыскания в доход государства. Необходимость реформы обосновывается тем, что в настоящее время Национальная полиция, расследуя уголовные дела о незаконном обогащении по статье 368-5 УК Украины, не имеет достаточных процессуальных инструментов в рамках гражданского законодательства для эффективной конфискации имущества служащих среднего звена.

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Суть законодательных изменений

Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Гражданский процессуальный кодекс и Закон «О Национальной полиции».

Законопроектом предлагается предоставить Национальной полиции право принимать меры по выявлению необоснованных активов, собирать соответствующие доказательства и передавать материалы прокурорам для предъявления исков о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства в порядке гражданского судопроизводства. Сейчас эти функции закреплены преимущественно за НАБУ, САП и ГБР.

Кроме того, руководители уполномоченных подразделений полиции смогут безвозмездно получать информацию, в том числе с ограниченным доступом, из государственных реестров, баз данных и автоматизированных информационных систем, необходимую для выполнения этих полномочий.

Документ также предусматривает право Национальной полиции привлекать на добровольной или договорной основе экспертов и специалистов для определения рыночной стоимости активов, в отношении которых проводится проверка.

Также важным является изменение подхода к оценке активов. Законопроект предлагает отказаться от использования критерия «минимальной рыночной стоимости», заменив его понятием «рыночная стоимость». Именно этот показатель предлагается применять при определении стоимости активов для решения вопроса об их возможном признании необоснованными.

Сейчас основные полномочия по выявлению необоснованных активов и подготовке материалов для их взыскания в доход государства осуществляют, в частности, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Государственное бюро расследований. Законопроект предлагает расширить круг органов, которые могут осуществлять соответствующую работу, привлеcutting к этому Национальную полицию.

Цена игнорирования

Проект предлагает обновить статью 185-13 КУоАП. Теперь невыполнение законных требований должностных лиц Национальной полиции относительно предоставления информации или предоставление недостоверных данных влечет за собой штраф от 250 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это ставит Нацполицию в один ряд с НАБУ и ГБР в вопросе защиты своих информационных запросов.

Несмотря на общую поддержку идеи усиления антикоррупционного контроля, ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление) высказало существенные замечания к проекту.

Специалисты усматривают «неоправданную конкуренцию» между обновленной ст. 185-13 и уже существующими ст. 185 и ст. 188-28 КУоАП. Разница в штрафах является колоссальной (от 8–15 минимумов в ст. 185 до 400 в новой редакции), что создает коррупционные риски при выборе квалификации правонарушения.

Кроме того, изменения в КУоАП должны вноситься отдельным законом от изменений в регуляторное законодательство. В соответствии с ч. 4 ст. 2 КУоАП изменения в законодательство Украины об административных правонарушениях могут вноситься исключительно законами о внесении изменений в этот Кодекс и другие законы Украины, устанавливающие административную ответственность. Однако в основной части поданного законопроекта вносятся изменения в КУоАП, а в заключительных положениях – в Гражданский процессуальный кодекс Украины и Закон Украины «О Национальной полиции».

В ходе заседания Комитета было подчеркнуто, что большинство субъектов декларирования, которыми занимается полиция, а именно служащие категорий «Б» и «В», депутаты местных советов, сейчас выпадают из поля зрения гражданской конфискации из-за отсутствия полномочий у полиции.

Специализированная антикоррупционная прокуратура поддержала проект, отметив, что 80% материалов сейчас поступают от НАПК. Представитель САП привел пример: при фиксации ДТП инспектор может увидеть дорогой автомобиль, оформленный на третье лицо, и это уже является поводом для начала сбора доказательств необоснованности актива.

МВД и Нацполиция также поддержали инициативу как повышающую эффективность работы, хотя высказали пожелание не ограничивать круг лиц, которые могут подписывать запросы на информацию.

Однако во время комитета был поднят вопрос о стоимости процесса. Не будет ли государство тратить миллион гривен на суды и экспертизы, чтобы конфисковать подержанное авто стоимостью 100 тыс. грн? САП ответила, что использование ресурсов полиции на местах, наоборот, удешевит процесс сбора доказательств.

По результатам заседания Комитет пришел к выводу, что принятие законопроекта № 15260 позволит обеспечить комплексный подход к документированию фактов незаконного обогащения.

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Национальная полиция полиция госслужащие госслужба

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