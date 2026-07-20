  1. В Украине

Отсрочка от призыва после годового контракта: как оформить и какие документы нужны

21:53, 20 июля 2026 85
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Упрощенный алгоритм оформления отсрочки предусматривает минимальный пакет документов, регистрацию заявления в течение одного рабочего дня и внесение данных в реестр «Оберіг» в трехдневный срок без привлечения специальных комиссий.
Отсрочка от призыва после годового контракта: как оформить и какие документы нужны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, которые заключили контракт с Силами обороны сроком на один год и уволились после его завершения, гарантировано право на отсрочку от призыва.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Для получения отсрочки предусмотрен упрощенный алгоритм оформления.

Военнослужащие должны лично подать заявление на имя руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту пребывания на воинском учете.

К заявлению необходимо приложить только документ, подтверждающий прохождение военной службы по контракту сроком на один год, а также основание увольнения с военной службы.

Оформление этого вида отсрочки не требует рассмотрения специальной комиссией при ТЦК и СП.

Заявление должно быть обязательно зарегистрировано не позднее одного рабочего дня с момента получения. После этого ТЦК и СП имеет три рабочих дня, чтобы внести сведения об отсрочке в Единый государственный реестр «Оберег».

Таким образом, процедура предусматривает минимальный пакет документов, быструю регистрацию заявления и внесение данных в реестр без привлечения специальных комиссий.

Отсрочка предоставляется на 12 месяцев со дня увольнения со службы. В течение этого времени призвать таких граждан на военную службу могут исключительно с их согласия.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны Украины напомнило, что более 90% действующих отсрочек могут быть продлены без дополнительных действий со стороны человека. Если основание остается действующим и подтверждается в государственных реестрах, срок отсрочки обновится автоматически. Отсрочку продлевают до окончания срока проведения мобилизации, определенного Указом Президента Украины, но не дольше, чем сохраняется законное основание для отсрочки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

война военное положение ТЦК мобилизация отсрочка

Популярные новости

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

15:33, 18 июля 2026 15k
Свидетель Иеговы отказался от мобилизации, потому что вероисповедание запрещает ему носить оружие: суд приговорил его к 3 годам лишения свободы

Свидетель Иеговы отказался от мобилизации, потому что вероисповедание запрещает ему носить оружие: суд приговорил его к 3 годам лишения свободы

13:33, 19 июля 2026 8k
Верховный Суд разрешил требовать компенсацию, если наследство уже невозможно перераспределить

Верховный Суд разрешил требовать компенсацию, если наследство уже невозможно перераспределить

12:03, 19 июля 2026 10k
На улице был мороз, а Drager показал +11: водитель выиграл апелляцию по делу о «нетрезвом» вождении

На улице был мороз, а Drager показал +11: водитель выиграл апелляцию по делу о «нетрезвом» вождении

12:39, 19 июля 2026 9k
Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

16:15, 19 июля 2026 6k
Нацполиция будет разыскивать сомнительно приобретенные активы госслужащих категорий «Б» и «В»

Нацполиция будет разыскивать сомнительно приобретенные активы госслужащих категорий «Б» и «В»

10:00, 20 июля 2026 4k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Дети, рожденные после гибели отца на фронте, имеют право на долю от 15 млн даже если деньги уже выплачены другим, — ВС

Имеет ли право на долю от 15-миллионной помощи ребенок, родившийся уже после гибели отца на фронте, и что делать, если помощь уже распределена и выплачена другим членам семьи.

Самого психиатрического диагноза недостаточно: в каких случаях суд признает человека недееспособным

Признание человека недееспособным является одним из самых серьезных судебных решений в гражданском праве, ведь после него лицо фактически упускает возможность самостоятельно распоряжаться своим имуществом, заключать договоры и принимать юридически значимые решения.

НБУ определил 16 признаков подозрительных операций: какие платежи через карты могут попасть под финмониторинг

НБУ предлагает ввести новые правила мониторинга платежных операций: проект положения обязывает банки и платежные учреждения внедрить системы анализа поведения клиентов для своевременного выявления подозрительных операций.

Спонсор хотел взыскать 2,5 млн грн с хоккейного клуба из-за задержки чемпионата Украины по хоккею — Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение

Из-за того, что Чемпионат Украины по хоккею вовремя не стартовал, спонсор получил шанс вернуть аванс в размере 2,5 млн грн: Верховный Суд не поддержал решение, которым с компании взыскали 9,5 млн грн в пользу хоккейного клуба.

Ваш аккаунт уже могли использовать против вас: какие доказательства необходимо сохранить для суда и полиции

Несанкционированный доступ к аккаунту может привести не только к потере контроля над профилем, но и к мошенничеству.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]