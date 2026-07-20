Отсрочка от призыва после годового контракта: как оформить и какие документы нужны
Гражданам в возрасте от 18 до 25 лет, которые заключили контракт с Силами обороны сроком на один год и уволились после его завершения, гарантировано право на отсрочку от призыва.
Для получения отсрочки предусмотрен упрощенный алгоритм оформления.
Военнослужащие должны лично подать заявление на имя руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту пребывания на воинском учете.
К заявлению необходимо приложить только документ, подтверждающий прохождение военной службы по контракту сроком на один год, а также основание увольнения с военной службы.
Оформление этого вида отсрочки не требует рассмотрения специальной комиссией при ТЦК и СП.
Заявление должно быть обязательно зарегистрировано не позднее одного рабочего дня с момента получения. После этого ТЦК и СП имеет три рабочих дня, чтобы внести сведения об отсрочке в Единый государственный реестр «Оберег».
Таким образом, процедура предусматривает минимальный пакет документов, быструю регистрацию заявления и внесение данных в реестр без привлечения специальных комиссий.
Отсрочка предоставляется на 12 месяцев со дня увольнения со службы. В течение этого времени призвать таких граждан на военную службу могут исключительно с их согласия.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Министерство обороны Украины напомнило, что более 90% действующих отсрочек могут быть продлены без дополнительных действий со стороны человека. Если основание остается действующим и подтверждается в государственных реестрах, срок отсрочки обновится автоматически. Отсрочку продлевают до окончания срока проведения мобилизации, определенного Указом Президента Украины, но не дольше, чем сохраняется законное основание для отсрочки.
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