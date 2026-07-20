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Відстрочка від призову після річного контракту: як оформити та які документи потрібні

21:53, 20 липня 2026 84
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Спрощений алгоритм оформлення відстрочки передбачає мінімальний пакет документів, реєстрацію заяви протягом одного робочого дня та внесення даних до реєстру «Оберіг» у триденний строк без залучення спеціальних комісій.
Відстрочка від призову після річного контракту: як оформити та які документи потрібні
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Громадянам віком від 18 до 25 років, які уклали контракт із Силами оборони строком на один рік та звільнилися після його завершення, гарантовано право на відстрочку від призову.

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Для отримання відстрочки передбачений спрощений алгоритм оформлення.

Військовослужбовці мають особисто подати заяву на ім’я керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем перебування на військовому обліку.

До заяви необхідно додати лише документ, який підтверджує проходження військової служби за контрактом строком на один рік, а також підставу звільнення з військової служби.

Оформлення цього виду відстрочки не потребує розгляду спеціальною комісією при ТЦК та СП.

Заява має бути обов’язково зареєстрована не пізніше ніж протягом одного робочого дня з моменту отримання. Після цього ТЦК та СП має три робочі дні, щоб внести відомості про відстрочку до Єдиного державного реєстру «Оберіг».

Таким чином, процедура передбачає мінімальний пакет документів, швидку реєстрацію заяви та внесення даних до реєстру без залучення спеціальних комісій.

Відстрочка надається на 12 місяців із дня звільнення зі служби. Протягом цього часу призвати таких громадян на військову службу можуть виключно за їхньою згодою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство оборони України нагадало, що понад 90% чинних відстрочок можуть бути продовжені без додаткових дій з боку людини. Якщо підстава залишається чинною і підтверджується в державних реєстрах, строк відстрочки оновиться автоматично. Відстрочку продовжують до завершення строку проведення мобілізації, визначеного Указом Президента України, але не довше, ніж зберігається законна підстава для відстрочки.

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війна воєнний стан ТЦК мобілізація відстрочка

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