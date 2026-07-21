Як працюють суди під обстрілами: у Запоріжжі обговорили забезпечення правосуддя в умовах війни

Верховний Суд, ДСА, РСУ та ССО зібралися у Запоріжжі для обговорення роботи судів під час війни.

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Запорізька область 16 липня стала місцем проведення робочої зустрічі за участю очільників Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, Державної судової адміністрації України, Служби судової охорони та вищого органу суддівського самоврядування – Ради суддів України.

Проведення такого заходу саме в Запорізькому регіоні засвідчило увагу керівництва системи судової влади до діяльності судів області, які й в умовах воєнного стану забезпечують безперервне здійснення правосуддя. Зустріч відбулася в Запорізькому окружному адміністративному суді та стала платформою для відкритого професійного діалогу, обговорення актуальних питань судової практики й організації роботи судів.

У заході взяли участь голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ігор Дашутін, голова Державної судової адміністрації України Максим Пампура, заступник голови Ради суддів України Володимир Соколов, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Сергій Уханенко, голова Служби судової охорони Петро Талпа, виконуючий обов’язки голови Третього апеляційного адміністративного суду Андрій Суховаров, голова Запорізького апеляційного суду Ірина Кочеткова, голова Господарського суду Запорізької області Михайло Мірошниченко, начальник Територіального управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області Ірина Бєлікова, начальник Територіального управління Служби судової охорони у Запорізькій області Василь Сапачков, суддя Запорізького апеляційного суду, член Ради суддів України Роман Холод, директор Дніпровського регіонального відділення Національної школи суддів України Володимир Поплавський, голови районних судів Запорізької області, судді та працівники апарату Запорізького окружного адміністративного суду.

Відкриваючи зустріч, голова Запорізького окружного адміністративного суду Олег Прудивус привітав гостей у Запоріжжі та подякував їм за можливість провести професійний діалог безпосередньо в регіоні, який щодня працює в умовах воєнного стану. Він наголосив, що такі зустрічі є важливим майданчиком для обговорення актуальних питань здійснення правосуддя, обміну досвідом та вироблення спільних підходів до вирішення практичних проблем.

Звертаючись до учасників заходу, голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Ігор Дашутін підкреслив, що Запорізька область сьогодні є одним із регіонів, який найбільше відчуває наслідки війни, однак суди області продовжують здійснювати правосуддя, забезпечуючи реалізацію гарантованого Конституцією України права кожної людини на судовий захист.

Він відзначив, що здійснення правосуддя в таких умовах вимагає від суддів і працівників апаратів судів високого професіоналізму, стійкості, відповідальності та відданості своїй справі. За його словами, головною метою робочої зустрічі є відверте професійне спілкування, обговорення актуальної судової практики, аналіз новітніх правових позицій Верховного Суду, а також надання методичної та практичної допомоги суддям щодо застосування законодавства під час розгляду адміністративних справ.

На завершення свого виступу Ігор Дашутін побажав усім учасникам плідної роботи, витримки, безпеки та миру.

Голова Державної судової адміністрації України Максим Пампура, вітаючи присутніх, звернув увагу на символічність проведення заходу після відзначення Дня Української Державності. Він поінформував учасників про актуальні питання діяльності Державної судової адміністрації України, зокрема щодо забезпечення належного фінансування системи судової влади та виплати суддівської винагороди.

Водночас Максим Пампура повідомив і про позитивні зміни. Зокрема, 15 липня 2026 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України щодо застосування додаткових коефіцієнтів підвищення посадових окладів державних службовців апаратів місцевих загальних судів із підвищеним навантаженням. На завершення він подякував суддям, працівникам апаратів судів та співробітникам Служби судової охорони за сумлінне виконання службових обов’язків, професіоналізм і відданість справі навіть у надзвичайно складних умовах.

Заступник голови Ради суддів України Володимир Соколов акцентував увагу на питаннях забезпечення незалежності судової влади як однієї з основних конституційних гарантій здійснення правосуддя. Він зазначив, що Рада суддів України продовжує активну співпрацю з національними та міжнародними партнерами, спрямовану на зміцнення незалежності системи судової влади, захист соціальних гарантій суддів та забезпечення належних умов функціонування судів.

Голова Служби судової охорони Петро Талпа наголосив на важливості діяльності Служби судової охорони щодо забезпечення безпеки суддів, працівників судів, учасників судових процесів та відвідувачів судових установ. Він підкреслив, що ефективне виконання цих завдань можливе лише за умови постійної взаємодії із судами, відкритого професійного діалогу та оперативного реагування на сучасні виклики безпеки.

Особливий інтерес викликала дискусійна частина зустрічі, під час якої учасники мали можливість у форматі відкритого діалогу поставити керівникам системи судової влади України запитання щодо найактуальніших проблем здійснення правосуддя. Обговорення стосувалося сучасної судової практики, кадрового та фінансового забезпечення судів, функціонування системи судової влади в умовах воєнного стану, забезпечення незалежності суддів, організації роботи судів прифронтових територій, а також перспектив подальшого розвитку судової влади. Керівництво Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, Державної судової адміністрації України, Ради суддів України та Служби судової охорони надали ґрунтовні відповіді на поставлені запитання, поділилися баченням шляхів вирішення існуючих проблем та окреслили пріоритетні напрями подальшої роботи.

Окремим блоком заходу стала робоча нарада з головами судів Запорізької області. У ході жвавого професійного обговорення учасники обмінялися практичним досвідом здійснення правосуддя в умовах прифронтового регіону, проаналізували актуальну судову практику, обговорили організаційні питання діяльності судів, забезпечення безперервності здійснення правосуддя та пошук ефективних механізмів реагування на нові виклики, зумовлені воєнним станом. Конструктивна дискусія засвідчила спільне прагнення суддівської спільноти до вироблення єдиних підходів у вирішенні актуальних проблем та подальшого зміцнення авторитету судової влади.

Підбиваючи підсумки зустрічі, голова Запорізького окружного адміністративного суду Олег Прудивус щиро подякував учасникам за змістовний і конструктивний діалог, відкритість до професійного спілкування та увагу до проблемних питань, з якими сьогодні стикаються суди Запорізької області.

Олег Прудивус наголосив, що попри всі виклики судова влада залишається відданою своєму головному покликанню — забезпеченню права кожної людини на справедливий суд, захисту її прав і свобод та утвердженню принципу верховенства права. Він висловив переконання, що лише спільними зусиллями, завдяки професіоналізму, взаємній підтримці та єдності суддівської спільноти можна забезпечити ефективне здійснення правосуддя навіть у найскладніших умовах.

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