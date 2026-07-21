  1. В Україні

Ветеранам пропонували дозволити носити короткоствольну зброю: чи отримають вони таке право

15:21, 21 липня 2026 72
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ініціатива передбачала надати ветеранам право на короткоствольну зброю для самозахисту, але підтримки їй забракло.
Ветеранам пропонували дозволити носити короткоствольну зброю: чи отримають вони таке право
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пропонували надати ветеранам війни право на придбання, зберігання та носіння короткоствольної вогнепальної зброї для самозахисту. Ідея полягала в тому, щоб люди, які мають бойовий досвід і брали участь в обороні держави, отримали додаткові можливості для захисту себе після повернення з війни. Однак необхідної підтримки громадян ця ініціатива не отримала.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Кому пропонували дозволити носити короткоствольну зброю

Автор петиції до Кабміну пропонував надати право на придбання, зберігання та носіння короткоствольної вогнепальної зброї ветеранам підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та інших військових формувань, які беруть участь у відсічі збройної агресії РФ та виконують оборонні й правоохоронні функції.

Передбачалося, що скористатися таким правом можна буде лише після проходження загальної перевірки, встановленої для власників зброї, або додаткової спеціальної перевірки.

Чому ветеранам хотіли надати додаткове право на самозахист

Автор звернення зазначав, що ветерани мають необхідний досвід поводження зі зброєю, отриманий під час служби.

Також він наголошував, що багато військових повертаються з війни з пораненнями та іншими наслідками бойових дій, через що не завжди можуть постояти за себе або уникнути нападу. На його думку, люди, які віддали здоров’я за державу, повинні мати додаткові права на захист власного життя та здоров’я.

Чому уряд не розглядатиме цю пропозицію

Станом на 21 липня петиція №41/009702-26еп набрала 11,5 тисячі голосів із 25 тисяч, необхідних для розгляду.

Через те, що звернення не подолало встановлений поріг підтримки, уряд не зобов’язаний розглядати запропоновані зміни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зброя уряд ветерани Кабінет Міністрів України петиція УБД

Популярні новини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

12:19, 20 липня 2026 9k
Пенсійний фонд не зможе вимагати документи для пенсії, якщо інформація є в державних реєстрах – закон

Пенсійний фонд не зможе вимагати документи для пенсії, якщо інформація є в державних реєстрах – закон

17:38, 20 липня 2026 5k
Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

16:15, 19 липня 2026 10k
Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

15:33, 18 липня 2026 18k
Чи має право оператор газорозподільної системи відключити газ під час спору про борг: рішення суду

Чи має право оператор газорозподільної системи відключити газ під час спору про борг: рішення суду

19:40, 20 липня 2026 4k
Військовослужбовець не з’являвся у частині та працював на шиномонтажі: суд призначив покарання

Військовослужбовець не з’являвся у частині та працював на шиномонтажі: суд призначив покарання

19:54, 20 липня 2026 4k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВРП не підтримала звільнення судді Святошинського районного суду міста Києва Катерини Васильєвої

ВРП залишила без розгляду рекомендацію ВККС про звільнення Катерини Васильєвої з посади судді Святошинського районного суду міста Києва.

Рада суддів України підтримала висновок щодо незастосування статті 42 Закону про Держбюджет до суддів

Рада суддів України підтримала висновок щодо практичного застосування статті 42 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» стосовно суддів та одноголосно ухвалила відповідне рішення.

Одеський апеляційний суд отримає чотирьох нових суддів: кого підтримала Вища рада правосуддя

ВРП підтримала призначення суддів до Одеського апеляційного суду.

Рада суддів України звернеться до Кабінету Міністрів через невиконання закону про суддівську винагороду

Рада суддів заявила про критичну ситуацію з виплатою суддівської винагороди та готує нове звернення до уряду.

Сергій Корецький, прем'єр-міністр України: біографія та кар'єрний шлях

Сергій Корецький — кар'єра поза великою політикою: від перших кроків охоронця до керівництва мережею WOG, «Укрнафтою», НАК «Нафтогаз України», а згодом і Кабінетом Міністрів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]