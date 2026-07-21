Ветеранам пропонували дозволити носити короткоствольну зброю: чи отримають вони таке право

Ініціатива передбачала надати ветеранам право на короткоствольну зброю для самозахисту, але підтримки їй забракло.

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В Україні пропонували надати ветеранам війни право на придбання, зберігання та носіння короткоствольної вогнепальної зброї для самозахисту. Ідея полягала в тому, щоб люди, які мають бойовий досвід і брали участь в обороні держави, отримали додаткові можливості для захисту себе після повернення з війни. Однак необхідної підтримки громадян ця ініціатива не отримала.

Кому пропонували дозволити носити короткоствольну зброю

Автор петиції до Кабміну пропонував надати право на придбання, зберігання та носіння короткоствольної вогнепальної зброї ветеранам підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та інших військових формувань, які беруть участь у відсічі збройної агресії РФ та виконують оборонні й правоохоронні функції.

Передбачалося, що скористатися таким правом можна буде лише після проходження загальної перевірки, встановленої для власників зброї, або додаткової спеціальної перевірки.

Чому ветеранам хотіли надати додаткове право на самозахист

Автор звернення зазначав, що ветерани мають необхідний досвід поводження зі зброєю, отриманий під час служби.

Також він наголошував, що багато військових повертаються з війни з пораненнями та іншими наслідками бойових дій, через що не завжди можуть постояти за себе або уникнути нападу. На його думку, люди, які віддали здоров’я за державу, повинні мати додаткові права на захист власного життя та здоров’я.

Чому уряд не розглядатиме цю пропозицію

Станом на 21 липня петиція №41/009702-26еп набрала 11,5 тисячі голосів із 25 тисяч, необхідних для розгляду.

Через те, що звернення не подолало встановлений поріг підтримки, уряд не зобов’язаний розглядати запропоновані зміни.

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