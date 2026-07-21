  1. У світі

Одна з країн ЄС скасовує безкоштовне навчання для нових українських студентів

16:14, 21 липня 2026 291
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для українських студентів, які стали учасниками програми у 2025/2026 навчальному році та продовжують здобувати ступінь бакалавра, також готують зміни.
Одна з країн ЄС скасовує безкоштовне навчання для нових українських студентів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд Ірландії ухвалив рішення припинити прийом нових українських заявників зі статусом тимчасового захисту до програм пільгової оплати вищої освіти. Зміни набудуть чинності з 2026/2027 навчального року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нові правила передбачають, що українці, які вступатимуть на нові курси бакалаврату, післядипломної освіти або інші програми вищої освіти у 2026/2027 навчальному році, більше не зможуть скористатися спеціальними програмами підтримки для бенефіціарів тимчасового захисту.

Зокрема, для нових заявників закриють доступ до тимчасової схеми підтримки оплати навчання, стипендії для бенефіціарів тимчасового захисту (BoTP), а також стипендії PLC.

Водночас зміни не стосуватимуться всіх українських студентів, які вже навчаються. Для тих, хто розпочав навчання у 2025/2026 навчальному році та продовжує здобувати ступінь бакалавра, пільгові умови можуть зберегтися.

Зокрема:

  • підтримку залишать студентам, яким статус тимчасового захисту надали менш ніж за три роки до початку 2026/2027 навчального року;
  • якщо статус було отримано понад три роки тому, стипендію BoTP скасують, але студенти зможуть претендувати на участь у Тимчасовій схемі підтримки оплати навчання.

Для продовження участі у програмах українські студенти повинні будуть надати оновлений документ про надання тимчасового захисту, а також підтвердження адреси проживання в Ірландії.

Попри скасування окремих пільг для українців, можливість безкоштовного або частково оплачуваного навчання залишиться. Студенти зможуть подаватися на загальнодержавні програми підтримки — Free Fees Initiative та SUSI (Student Universal Support Ireland).

Ці програми працюють за загальними правилами для всіх заявників. Під час розгляду документів враховуватимуть тривалість законного проживання в Ірландії, рівень доходу сім’ї та відповідність іншим вимогам.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», із 1 липня в Німеччині українські біженці, а також безробітні замість соціальної допомоги для громадян (Bürgergeld) отримуватимуть так званий базовий дохід (Grundsicherung). Нові правила передбачають зміни в порядку надання виплат для працездатних, але довгостроково безробітних жителів країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Європа біженець Ірландія навчання

Популярні новини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

Військовий помер від інфаркту — ТЦК заблокував шлях до 15 млн грн, але суд став на бік родини

12:19, 20 липня 2026 10k
Пенсійний фонд не зможе вимагати документи для пенсії, якщо інформація є в державних реєстрах – закон

Пенсійний фонд не зможе вимагати документи для пенсії, якщо інформація є в державних реєстрах – закон

17:38, 20 липня 2026 5k
Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

Камера, що знімає сусідів і вулицю, може стати підставою для штрафу в 300 тисяч гривень: коли відеоспостереження порушує закон

16:15, 19 липня 2026 10k
Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

Пенсія стане більшою: які пенсіонери отримають доплати за попередні місяці

15:33, 18 липня 2026 18k
Чи має право оператор газорозподільної системи відключити газ під час спору про борг: рішення суду

Чи має право оператор газорозподільної системи відключити газ під час спору про борг: рішення суду

19:40, 20 липня 2026 4k
Військовослужбовець не з’являвся у частині та працював на шиномонтажі: суд призначив покарання

Військовослужбовець не з’являвся у частині та працював на шиномонтажі: суд призначив покарання

19:54, 20 липня 2026 4k

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Всеволод Ченцов — віцепрем’єр з питань євроінтеграції: повна біографія та дипломатичний шлях

Всеволод Ченцов — дипломат, який представляв Україну в ЄС, Нідерландах та Міжнародному суді ООН, тепер відповідає за європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

ВККС ризикує залишитися без нового складу: Рада суддів оголосила додатковий набір кандидатів до конкурсної комісії

Існує ризик завершення повноважень чинного складу ВККС до початку процедури формування нового складу Комісії.

Без конкурсу до КОАС: ВРП вирішила перевести суддю Тетяну Балась

ВРП розглянула рекомендацію ВККС та перевела суддю Тетяну Балась до Київського окружного адміністративного суду без конкурсу.

ВРП не підтримала звільнення судді Святошинського районного суду міста Києва Катерини Васильєвої

ВРП залишила без розгляду рекомендацію ВККС про звільнення Катерини Васильєвої з посади судді Святошинського районного суду міста Києва.

Рада суддів України підтримала висновок щодо незастосування статті 42 Закону про Держбюджет до суддів

Рада суддів України підтримала висновок щодо практичного застосування статті 42 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» стосовно суддів та одноголосно ухвалила відповідне рішення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]