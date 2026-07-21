Одна з країн ЄС скасовує безкоштовне навчання для нових українських студентів

Для українських студентів, які стали учасниками програми у 2025/2026 навчальному році та продовжують здобувати ступінь бакалавра, також готують зміни.

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Уряд Ірландії ухвалив рішення припинити прийом нових українських заявників зі статусом тимчасового захисту до програм пільгової оплати вищої освіти. Зміни набудуть чинності з 2026/2027 навчального року.

Нові правила передбачають, що українці, які вступатимуть на нові курси бакалаврату, післядипломної освіти або інші програми вищої освіти у 2026/2027 навчальному році, більше не зможуть скористатися спеціальними програмами підтримки для бенефіціарів тимчасового захисту.

Зокрема, для нових заявників закриють доступ до тимчасової схеми підтримки оплати навчання, стипендії для бенефіціарів тимчасового захисту (BoTP), а також стипендії PLC.

Водночас зміни не стосуватимуться всіх українських студентів, які вже навчаються. Для тих, хто розпочав навчання у 2025/2026 навчальному році та продовжує здобувати ступінь бакалавра, пільгові умови можуть зберегтися.

Зокрема:

підтримку залишать студентам, яким статус тимчасового захисту надали менш ніж за три роки до початку 2026/2027 навчального року;

якщо статус було отримано понад три роки тому, стипендію BoTP скасують, але студенти зможуть претендувати на участь у Тимчасовій схемі підтримки оплати навчання.

Для продовження участі у програмах українські студенти повинні будуть надати оновлений документ про надання тимчасового захисту, а також підтвердження адреси проживання в Ірландії.

Попри скасування окремих пільг для українців, можливість безкоштовного або частково оплачуваного навчання залишиться. Студенти зможуть подаватися на загальнодержавні програми підтримки — Free Fees Initiative та SUSI (Student Universal Support Ireland).

Ці програми працюють за загальними правилами для всіх заявників. Під час розгляду документів враховуватимуть тривалість законного проживання в Ірландії, рівень доходу сім’ї та відповідність іншим вимогам.