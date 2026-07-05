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Після сильної зливи на Національному військовому меморіальному кладовищі утворилися провали на могилах

12:23, 5 липня 2026
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За інформацією КЕКЦ, після опадів на території кладовища розмило дороги, місцями провалився асфальт, а біля поховань зафіксували просідання ґрунту.
Після сильної зливи на Національному військовому меморіальному кладовищі утворилися провали на могилах
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На території Національного військового меморіального кладовища на Київщині після сильної зливи розмило дороги, а в зоні поховань утворилися провали. Про це повідомив Київський еколого-культурний центр.

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У КЕКЦ заявили, що після опадів насипні дороги були розмиті, місцями провалився асфальт, а вода потоками стікала з території кладовища у бік села Віта-Поштова.

За словами представників центру, після зливи також стали помітними значні провали безпосередньо в зоні поховань. У КЕКЦ припускають, що саме через це територію оперативно закрили, а працівники проводили роботи біля могил, засипаючи провалля.

У центрі наголосили, що, на їхню думку, йдеться не про звичайне просідання ґрунту, а про вимивання насипного шару, яким була штучно піднята ця ділянка.

Також у КЕКЦ заявили, що найбільші проблеми виникли саме на тих ділянках, де, за їхніми словами, гідрологи раніше попереджали про ризики через неефективну систему водовідведення та дренажу.

У Київському еколого-культурному центрі вважають, що сильна злива продемонструвала проблеми, про які, за твердженням організації, раніше говорили представники громади, гідрологи, екологи та інші фахівці. На думку КЕКЦ, обрана територія є непридатною для розміщення кладовища через природні умови.

У центрі також звернули увагу на можливі ризики в майбутньому, коли кількість поховань на території Національного військового меморіального кладовища збільшиться.

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військові Київська область

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