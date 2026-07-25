Чи можна користуватись ID-паспортом, якщо особа не пам’ятає ПІН- та ПАК-коди

Блокування доступу до чіпу відбувається автоматично у разі неправильного введення тричі підряд кодів ПІН1 і ПІН 2.

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Навіть коли доступ до безконтактного електронного носія (тобто чіпу) заблоковано, ID-картка не втрачає чинності та нею можна користуватися протягом її терміну дії, але без можливості здійснення операцій зчитування та внесення змін до інформації яка міститься на чіпові. Про це нагадала Міграційна служба.

Блокування доступу до чіпу відбувається автоматично у разі неправильного введення тричі підряд кодів ПІН1 і ПІН 2 та після 10 спроб неправильного введення кодів ПАК1 і ПАК2.

«У такому випадку, особі необхідно звернутися до будь-якого підрозділу ДМС із заявою про обмін паспорта у зв’язку з непридатністю для подальшого використання», — заявили у відомстві.

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