Автоматичне продовження відстрочки: що змінилося для батьків дітей з інвалідністю

Система сама шукає інформацію про дитину за даними останнього виданого свідоцтва про народження дитини.

Фото: ТЦК

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Для батьків дітей з інвалідністю до 18 років змінився порядок перевірки даних для автоматичного продовження відстрочки від мобілізації.

В Міністерстві оборони України пояснили, які дані перевіряє система та що робити, якщо відстрочка не підтверджується автоматично.

ОНОВЛЕНІ ПРАВИЛА ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В РЕЄСТРАХ

Тепер система шукає інформацію про дитину за даними останнього виданого свідоцтва про народження дитини.

Новий спосіб пошуку інформації про дитину допомагає точніше знаходити та підтверджувати інформацію в державних реєстрах.

Інформацію про дитину також можуть звіряти за реєстраційним номером облікової картки платника податків (РНОКПП) дитини, якщо він є, – на основі даних із Державного реєстру актів цивільного стану громадян (ДРАЦС).

Якщо відстрочка не продовжилась автоматично, перевірте, чи правильно вказані дані про дитину та її свідоцтво про народження.

Щоб система успішно підтвердила відстрочку, в Єдиній інформацій системі соціальної сфери (ЄІССС) мають міститись дані останнього виданого свідоцтва про народження дитини – того, що внесене в ДРАЦС і відображається в Дії. За потреби оновити ці дані можна через найближчий орган Пенсійного фонду України (ПФУ).

ЯК ПЕРЕВІРИТИ ДАНІ ПРО ДИТИНУ В ДІЇ

Щоб дізнатися, дані якого свідоцтва мають бути внесені до ЄІССС:

- Відкрийте застосунок Дія.

- Перейдіть до розділу «Документи».

- Знайдіть актовий запис про народження дитини (важливо: йдеться саме про актовий запис, а не свідоцтво про народження).

- Якщо актовий запис не відображається, зверніться до Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС) для перевірки та внесення необхідних даних. Причиною може бути відсутність або некоректність ваших даних в актовому записі: ПІБ, податкового номеру (РНОКПП), дати народження.

- Якщо актовий запис відображається, натисніть на три крапки біля нього та оберіть «Повна інформація».

- Перевірте свої персональні дані: ПІБ, РНОКПП і дату народження.

- Перегляньте інформацію про свідоцтва про народження дитини та знайдіть те, що має найпізнішу дату видачі.

Саме дані останнього виданого свідоцтва мають бути зазначені в ЄІССС.

ЯК ПЕРЕВІРИТИ ДАНІ ПРО ДИТИНУ В ЄІССС

Щоб уточнити, яке свідоцтво про народження дитини зазначене в системі, зверніться:

- до органу соціального захисту населення (ОСЗН);

- до Пенсійного фонду України – особисто або через гарячу лінію.

- Порівняйте отриману інформацію з даними останнього виданого свідоцтва, яке відображається в Дії.

ЯК ОНОВИТИ ДАНІ

Оновити медичний висновок про інвалідність дитини можна через Централізований банк даних (ЦБІ).

Оновити медичний висновок і персональні дані дитини в ЄІССС можна у відділенні Пенсійного фонду України.

Після оновлення інформації в ЄІССС ви можете повторно подати запит на відстрочку.

ЯК ПОВТОРНО ПОДАТИ ЗАПИТ НА ВІДСТРОЧКУ В РЕЗЕРВ+

Після оновлення даних:

- Відкрийте Резерв+.

- Перейдіть до розділу «Сервіси».

- Оберіть оформлення відстрочки.

- Зазначте підставу – наявність дитини з інвалідністю до 18 років.

- Перевірте дані та надішліть запит.

- Дочекайтеся сповіщення з результатом.

У відомстві нагадали, що наразі понад 90% чинних відстрочок продовжуються автоматично. Якщо підстава для відстрочки зберігається і підтверджується даними в державних реєстрах, повторно подавати заяву або документи не потрібно.

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