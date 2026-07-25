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Зміна імені прізвища та по батькові: які потрібні документи та дії після зміни

13:42, 25 липня 2026 598
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З 16 років громадянин України має право змінити своє прізвище, ім'я та по батькові на власний розсуд.
Зміна імені прізвища та по батькові: які потрібні документи та дії після зміни
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Кожен громадянин України має право змінити своє ім’я, прізвище та по батькові. Це право закріплене законодавством, а сам процес є доволі чітким та зрозумілим. Про це нагадало Управління державної реєстрації.

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З якого віку можливо змінити ім’я/прізвище/по батькові?

  • З 14 років — громадянин України має право змінити своє прізвище, ім’я та по батькові за згодою батьків (або одного з батьків, якщо другий помер, позбавлений батьківських прав, визнаний недієздатним тощо) чи піклувальника.
  • З 16 років — громадянин України має право змінити своє прізвище, ім’я та по батькові на власний розсуд.

Для оформлення зміни імені необхідно звернутися до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану. (Норма діє на час військового стану).

Які документи необхідно мати з собою?

  1. Паспорт громадянина України (або ID-картка).
  2. Свідоцтво про народження особисте.
  3. Свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу (якщо ви перебуваєте/перебували у шлюбі).
  4. Свідоцтва про народження дітей (якщо у вас є неповнолітні діти).
  5. Свідоцтва про попередні зміни імені, прізвища чи по батькові (якщо такі зміни вже відбувалися).
  6. Фотокартка (розміром 3х4).

Заява про зміну імені заповнюється безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану та до неї долучається квитанція про сплату державного мита, яке складає:

   Перша зміна: 5,10 грн.

   Кожна наступна зміна: 51 грн.

Розгляд заяви про зміну імені:

Заява про зміну імені розглядається відділом державної реєстрації актів цивільного стану у тримісячний строк з дня її подачі.

За наявності поважних причин, цей строк може бути продовжений, але не більш, як на три місяці. Під час розгляду, правоохоронні органи проводять перевірку, чи не перебуває заявник у розшуку, під слідством та інше.

Після завершення перевірки правоохоронний орган приймає рішення про дозвіл або відмову у зміні імені, яке передається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. У разі прийняття позитивного рішення, відділ надсилає заявнику повідомлення про дозвіл на зміну імені та протягом трьох місяців з моменту отримання дозволу, заявник повинен звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, для складання актового запису про зміну імені та отримання відповідного свідоцтва.

Необхідні дії після зміни імені?

Отримання свідоцтва про зміну імені — це лише перший крок. Після реєстрації зміни імені потрібно замінити:

  • Паспорт громадянина України (протягом 1 місяця);
  • Закордонний паспорт;
  • РНОКПП (ідентифікаційний код);
  • Посвідчення водія.

Зміна імені не несе за собою обов’язок внесення змін в інші актові записи цивільного стану. Для підтвердження цих змін, заявнику буде видано свідоцтво про зміну імені. Документи про освіту (дипломи, атестати) не потребують заміни.

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