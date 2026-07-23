ТЦК мобілізував чоловіка, який роками перебував на обліку в психіатра: суд знайшов порушення під час ВЛК

Чоловік звернувся до суду після мобілізації, заявивши, що під час медогляду не врахували важливі обставини.

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Військовозобов’язаного, який кілька років перебував на психіатричному обліку та проходив лікування через змішаний тривожний і депресивний розлад, визнали придатним до військової служби й мобілізували. Однак суд встановив, що під час проходження військово-лікарської комісії не було дотримано обов’язкової процедури медичного огляду. Через це постанову ВЛК про придатність до військової служби скасували, а військову частину зобов’язали направити військовослужбовця на повторне проходження комісії. При цьому суд окремо наголосив, що не оцінював, чи є чоловік придатним або непридатним до військової служби, а перевіряв лише законність процедури проведення військово-лікарської експертизи.

Обставини справи

Позивач, який із 2020 року перебував на психіатричному обліку та неодноразово проходив стаціонарне лікування через змішаний тривожний і депресивний розлад (F41.2), оскаржив постанову військово-лікарської комісії, якою 5 січня 2026 року його було визнано придатним до військової служби. Того ж дня після проходження ВЛК його мобілізували.

За словами позивача, під час проходження військово-лікарської комісії лікарі не мали його медичних документів щодо психічного стану, хоча в постанові ВЛК зазначили саме цей діагноз. Крім того, ще у 2025 році ВЛК направляла його до психіатра для отримання спеціалізованого висновку, однак завершити це обстеження він не встиг. Медичний заклад підтвердив, що чоловік перебував на психіатричному обліку та проходив лікування.

Після мобілізації адвокат звернулася до командування військової частини з вимогою направити військовослужбовця на повторне проходження ВЛК, однак відповіді на це звернення не отримала. Саме тому позивач просив суд скасувати постанову ВЛК, визнати протиправною бездіяльність військової частини та зобов’язати її організувати повторний медичний огляд.

Позиція відповідачів

Військова частина просила відмовити у задоволенні позову. Вона зазначала, що не приймала постанову ВЛК, а адвокатський запит був оформлений неналежним чином і фактично не надходив за офіційною адресою військової частини. Крім того, відповідач повідомив, що вже у березні 2026 року позивач проходив лікування із діагнозом «змішаний тривожний та депресивний розлад».

Третя особа також заперечувала проти позову, вказуючи, що процедура мобілізації була проведена відповідно до законодавства. Вона посилалася на правову позицію Верховного Суду, відповідно до якої мобілізація є завершеною процедурою, а її окремі етапи не можуть бути скасовані таким чином, щоб автоматично повернути особу до правового становища, яке існувало до призову.

Що встановив суд

Насамперед суд звернув увагу, що адміністративний суд не має повноважень перевіряти правильність медичних висновків військово-лікарської комісії, визначати наявність чи відсутність певного захворювання або вирішувати питання про придатність чи непридатність людини до військової служби. Такі питання належать до компетенції ВЛК та потребують спеціальних медичних знань.

Водночас суд перевірив, чи була дотримана процедура проведення медичного огляду, і встановив, що вимоги Положення про військово-лікарську експертизу не були виконані.

Суд зазначив, що до початку медичного огляду ВЛК повинна отримати відомості з психоневрологічних диспансерів та інших медичних закладів, а також провести необхідні клінічні дослідження. Проте матеріали справи не підтвердили, що така інформація була витребувана або що під час огляду проводилися необхідні діагностичні заходи для встановлення діагнозу та визначення ступеня придатності до військової служби.

Крім того, суд звернув увагу, що у постанові ВЛК містилося посилання на діагноз F41.2, однак відповідачі не надали доказів того, на підставі яких саме медичних документів або обстежень цей висновок було зроблено. Також у матеріалах справи були відсутні відомості про проведення обов’язкових досліджень та належне оформлення їх результатів у картці медичного огляду.

За висновком суду, проведений медичний огляд мав формальний характер і був здійснений із порушенням вимог Положення № 402. Суд також підкреслив, що чинне законодавство не передбачає спрощення процедури проходження військово-лікарської комісії під час мобілізації. Саме недотримання встановленої процедури стало підставою для визнання постанови ВЛК необґрунтованою та її скасування.

Чому суд не скасував мобілізацію

Посилаючись на правову позицію Верховного Суду, адміністративний суд зазначив, що мобілізація є завершеною процедурою, а тому навіть скасування постанови ВЛК саме по собі не означає відновлення правового становища особи, яке існувало до призову.

З огляду на це суд дійшов висновку, що ефективним способом захисту порушеного права є не скасування мобілізації, а проведення нового медичного огляду відповідно до вимог законодавства. Саме тому він визнав протиправною бездіяльність військової частини, яка не розглянула звернення про повторне проходження ВЛК, та зобов’язав направити військовослужбовця на повторний медичний огляд із дотриманням вимог Положення про військово-лікарську експертизу.

Рішення суду

Дніпропетровський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов у справі 160/4909/26. Суд визнав протиправною та скасував постанову ВЛК від 5 січня 2026 року, на підставі якої було оформлено довідку військово-лікарської комісії про придатність позивача до військової служби.

Також суд визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо нерозгляду звернення про направлення військовослужбовця на повторний медичний огляд і зобов’язав військову частину направити його на повторне проходження ВЛК із дотриманням вимог Положення № 402.

У задоволенні інших позовних вимог суд відмовив. Крім того, на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань відповідача стягнуто 1331,20 грн судового збору.

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