«Паркувальна жабка» у дворі будинку: чи можна законно закріпити за собою паркомісце

Чи можна законно закріпити за собою паркомісце та в яких випадках обмежувачі можуть демонтувати.

Фото: SUD.UA

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Бажання «закріпити» місце для автомобіля біля будинку часто спонукає водіїв встановлювати спеціальні обмежувачі паркування, відомі як «паркувальні жабки». Однак така конструкція сама по собі не робить місце приватним і не дає жодних прав на його одноосібне використання. Якщо йдеться про територію комунальної власності, самовільне встановлення таких пристроїв є незаконним, а самі конструкції можуть демонтувати.

«Паркувальна жабка» не дає права на паркомісце

Фахівці наголошують, що жодна особа не може самостійно «закріпити» за собою частину території загального користування лише шляхом встановлення механічного обмежувача. Землі комунальної власності призначені для спільного користування, тому резервувати на них місця для приватних автомобілів без відповідного погодження не дозволяється.

Самовільно встановлена «паркувальна жабка» не створює жодних майнових чи інших прав на паркомісце.

У яких випадках встановлення обмежувача можливе

Водночас встановлення таких конструкцій можливе лише за наявності офіційного дозволу та з дотриманням визначеної процедури.

Для цього необхідно:

подати відповідну заяву до уповноваженого органу;

отримати погодження лише для конкретного місця, яке відповідає вимогам безпеки та не створює перешкод для пішоходів і транспорту;

проводити монтаж тільки після отримання офіційного дозволу.

Незаконні конструкції можуть демонтувати

Самовільно встановлені обмежувачі паркування можуть бути демонтовані. Крім того, такі конструкції нерідко погіршують благоустрій території та створюють додаткові ризики для пішоходів і водіїв.

Уповноважені служби реагують на випадки незаконного встановлення таких елементів і вживають заходів для їх демонтажу.

Що варто пам’ятати водіям

Встановлення «паркувальної жабки» не перетворює місце для стоянки на приватне. Якщо територія належить громаді, користуватися нею потрібно відповідно до встановлених правил. Будь-які спроби самостійно обмежити доступ до паркомісця без передбачених законом дозволів можуть бути визнані незаконними.

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