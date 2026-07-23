ВРП взяла паузу у рішенні про інвалідність прокурора Криворучка, якого КДКП покарала за «справою МСЕК»

ВРП оголосила перерву у розгляді скарги прокурора Андрія Криворучка на рішення КДКП.

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На засіданні Вищої ради правосуддя здійснювався розгляд скарги начальника відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Чернігівської обласної прокуратури Андрія Криворучка на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 1 квітня 2026 року № 181дп-26 про накладення на нього дисциплінарного стягнення.

Обставини справи

Андрій Криворучко працює в органах прокуратури з квітня 1998 року. Посаду начальника відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Чернігівської обласної прокуратури він обіймає з 29 вересня 2022 року.

18 липня 2025 року до КДКП надійшла дисциплінарна скарга від виконувача обов’язків керівника Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора. Підставою стали численні публікації в медіа протягом 2024–2025 років щодо масового видавання медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) завідомо неправдивих висновків про встановлення інвалідності посадовим особам державних органів, у тому числі працівникам прокуратури.

Зазначалося, що окремі державні службовці та прокурори, знаючи про неправдивість документів, використовували їх для незаконного отримання пенсії по інвалідності за рахунок коштів Державного бюджету. Питання набуло значного суспільного резонансу і навіть розглядалося 22 жовтня 2024 року на засіданні Ради національної безпеки та оборони України, за результатами якого було прийнято відповідне рішення.

Прокурор Андрій Криворучко отримав II групу інвалідності безстроково 15 серпня 2017 року (після первинного встановлення III групи). На момент встановлення інвалідності він уже мав значний стаж роботи в прокуратурі (понад 19 років, наразі — понад 27 років) і отримував пенсію за вислугу років з червня 2016 року. Водночас він не звертався за призначенням пенсії по інвалідності.

Скаржник вказував, що у ситуації, коли в медіа поширювалася інформація, яка принижувала честь, гідність і ділову репутацію прокурора та авторитет органів прокуратури загалом, Андрій Криворучко не вжив жодних належних заходів для її спростування та підтвердження законності свого статусу особи з інвалідністю.

Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

За результатами службового розслідування, призначеного Чернігівською обласною прокуратурою, підтверджено факти встановлення інвалідності та отримання пенсії за вислугу років.

Комісія дійшла висновку, що прокурор Андрій Криворучко не вжив жодних активних заходів, спрямованих на підтвердження законності набутого статусу особи з інвалідністю у спосіб, який би усував обґрунтовані сумніви суспільства та захищав авторитет прокуратури. Зокрема, він не ініціював альтернативної перевірки, не звертався до компетентних органів з відповідними медичними документами та не засвідчив свою доброчесність публічно.

КДКП кваліфікувала такі дії як дисциплінарний проступок, передбачений пунктами 5 та 6 частини першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру» (вчинення дій, що порочать звання прокурора, та порушення правил прокурорської етики).

За результатами розгляду комісія притягнула Андрія Криворучка до дисциплінарної відповідальності та наклала стягнення у виді заборони строком на один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому він обіймає посаду.

Що вирішила ВРП

ВРП після обговорення вирішила оголосити перерву у розгляді скарги начальника відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Чернігівської обласної прокуратури Андрія Криворучка на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

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