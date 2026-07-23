Володимир Зеленський розкритикував підготовку регіонів до зими: що має терміново змінити новий міністр інфраструктури

Президент заявив, що повністю незадоволений виконанням планів стійкості, та доручив Миколі Калашнику прискорити підготовку країни до опалювального сезону.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що незадоволений темпами виконання планів стійкості в регіонах напередодні опалювального сезону. За його словами, одним із пріоритетних завдань нового міністра з питань відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника має стати посилення підготовки країни до зими.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Миколу Калашника міністром з питань відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Коментуючи першочергові завдання нового очільника міністерства, Зеленський наголосив на важливості розвитку логістики, аграрного сектору, енергетики та забезпечення стійкості регіонів.

«Логістика, зерно, сільське господарство, енергетика — усе це дуже важливі речі. Так само, як і плани стійкості, якими я, чесно кажучи, повністю не задоволений. Я бачив відсоток виконаних робіт, нам треба дуже швидко включатися», — заявив Президент.

За словами Зеленського, Росія посилюватиме атаки на українську портову інфраструктуру, намагаючись заблокувати роботу морського зернового коридору. У зв’язку з цим новий міністр має приділити особливу увагу зміцненню планів стійкості в регіонах та підготовці критичної інфраструктури до осінньо-зимового періоду.

Президент підкреслив, що нинішній рівень виконання планів стійкості є недостатнім, тому уряд має оперативно прискорити відповідні роботи.

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