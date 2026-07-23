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Пенсію можуть підвищити на 20%: хто має право на додаткову виплату

15:32, 23 липня 2026 128
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Право на доплату мають жителі гірських населених пунктів чотирьох областей України, а з 2026 року – також окремі внутрішньо переміщені особи.
Пенсію можуть підвищити на 20%: хто має право на додаткову виплату
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Частина українських пенсіонерів має право на додаткову щомісячну виплату до пенсії. Йдеться про так звану гірську надбавку, яка становить 20% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Однак ця виплата не призначається автоматично. Щоб її отримати, пенсіонерам потрібно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та підтвердити своє право на доплату.

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Відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», на додаткову виплату можуть претендувати громадяни, які постійно проживають або працюють у населених пунктах, що мають офіційний статус гірських.

Йдеться про населені пункти у чотирьох областях України:

  • Закарпатській;
  • Івано-Франківській;
  • Львівській;
  • Чернівецькій.

Для призначення надбавки необхідно фактично проживати або працювати у гірській місцевості не менше шести місяців поспіль.

Також право на виплату можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які фактично проживають у гірських населених пунктах та відповідають установленим вимогам. Розмір гірської надбавки становить 20% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році цей показник становить 2361 гривню, тому щомісячна доплата складає близько 472 гривень. Виплата може призначатися разом з іншими пенсійними надбавками. Наприклад, пенсіонер, який отримує вікову доплату після досягнення 80 років, може одночасно отримувати і гірську надбавку.

Для отримання виплати пенсіонеру необхідно:

  • отримати посвідчення жителя гірського населеного пункту в органі місцевого самоврядування;
  • подати заяву та необхідні документи до Пенсійного фонду України;
  • пройти перевірку права на призначення надбавки.

Після підтвердження права Пенсійний фонд призначає додаткову виплату.

Окрім гірської надбавки, пенсіонерам можуть призначати вікові доплати. Вони нараховуються автоматично після досягнення відповідного віку, якщо розмір пенсії відповідає встановленим вимогам. Розмір таких виплат становить:

  • для людей віком від 70 до 74 років — до 300 гривень;
  • від 75 до 79 років — до 456 гривень;
  • після 80 років — до 570 гривень на місяць.

Якщо пенсіонер має право на кілька видів доплат, вони можуть виплачуватися одночасно за умови дотримання вимог законодавства.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українське законодавство гарантує окремим пенсіонерам, які досягли 65-річного віку, мінімальний розмір пенсійної виплати. Він визначається на рівні 40% мінімальної заробітної плати, але не може бути меншим за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

У Пенсійному фонді України пояснили, що таке підвищення здійснюється автоматично, однак поширюється не на всіх пенсіонерів. Для проведення перерахунку необхідно відповідати низці визначених законом умов.

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